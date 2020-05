”Toivottavasti pahin lomautusaalto on jo nähty” – työmarkkinat näyttivät kykynsä ketteriin ratkaisuihin

– Tämä oli hyvä osoitus siitä, että meidän työmarkkinajärjestelmämme toimii ja järjestöt kykenevät ratkaisuihin myös vaikeina aikoina varsin nopeasti, toimihenkilökeskusjärjestö STTK:n puheenjohtaja Antti Palola korostaa.

Marja Luumi Demokraatti

Hän viittaa työmarkkinakeskusjärjestöjen sopuun siitä, että koronakriisin takia sovittuja työlainsäädännön ja sosiaaliturvan väliaikaisia muutoksia voidaan jatkaa vuoden loppuun. Mukana ovat niin työntekijä- kuin työnantajakeskusjärjestöt.

Toimet ovat nyt hallituksen päätöksellä voimassa kesäkuun loppuun asti.

– Tämä oli aika lailla luonteva jatkumo, kun maaliskuussa teimme ensimmäisen esityksemme muutoksista, joiden toivoimme jo silloin jatkuvan vuoden loppuun, Palola toteaa.

Vihreää valoa näyttäisi olevan näkyvissä, sillä sekä pääministeri Sanna Marin (sd.) että työministeri Tuula Haatainen (sd.) kiittelivät esitystä rakentavaksi ja tasapainoiseksi.

– Toivomme, että asia etenee. Ei ole vielä tietoa, milloin hallitus ottaa kantaa esitykseen, Palola sanoo.

Muutokset ovat tarkoittaneet sitä, että lomautusneuvottelut voidaan käydä nopeimmillaan viidessä päivässä. Myös lomautusilmoitusaikaa on lyhennetty viiteen päivään. Samalla työttömyysturvan omavastuupäivät poistetaan lomautetuilta ja irtisanotuilta. Työttömyyspäivärahan enimmäismaksuaika ei kulu poikkeusolojen aikana.

Palola huomauttaa, että lomautuksen helpottaminen on merkittävä tukimuoto yrityksille. STTK on laskenut, että jo tämän viikon alkuun mennessä yritykset olivat säästäneet palkkakustannuksissa yli 700 miljoonaa euroa. Summa on laskettu suomalaisen työntekijän keskipalkan mukaan.

Mutta eivät työntekijätkään ilman jää, sillä tasapainottavana elementtinä kokonaisuuteen kuuluu työttömyyskorvausten parantaminen.

– Tämä on tasapainoinen esitys, jossa turvataan myös työttömäksi ja lomautetuksi joutuvan asemaa, eräänlainen win win -tilanne. Ja näiden kahden on oltava kytköksissä toisiinsa, Palola painottaa.

”Lomautus ymmärretään hyvin, jos siihen on aito tarve.”

Ilmoituksia nopeutetuista yt-neuvotteluista on tullut tänä keväänä tiuhaan tahtiin.

– Onneksi ihmiset suomalaisessa järjestelmässä ensi sijassa lomautetaan eikä irtisanota. Lomautus ymmärretään hyvin, jos siihen on aito tarve, STTK:n puheenjohtaja muistuttaa.

Hänen mukaansa valitettavasti joissakin yrityksissä on käytetty nopeutetun yt-prosessin mahdollisuutta hyväksi, vaikka siihen ei olisi ollut välttämättä tarvettakaan.

– Nämä ovat poikkeuksia, mutta meille on tullut tästä jonkin verran viestiä.

Tähän asti kovin lomautusrumba on nähty palvelusektorilla, erityisesti majoitus- ja palvelu-alalla. Palolan mukaan jää nähtäväksi, kuinka laajalle ne leviävät teollisuuteen.

– Toivon, että olemme jo nähneet pahimman lomautusaallon. Oma mutu-arvioni on, että se voi onnistua, jos hallitus pystyy purkamaan ihmisten liikkumista, kokoontumista ja elinkeinon harjoittamista koskevia rajoituksia.

– Mutta on paljon kiinni siitä, kuinka pitkään koronakriisi jatkuu, ja sitähän ei kukaan osaa arvioida.