Tommi Parkkoselle vaaditaan sakkoja Junes Lokan kunnian loukkaamisesta

Syyttäjä vaatii toimittaja Tommi Parkkoselle sakkoja entisen oululaisen kaupunginvaltuutetun Junes Lokan kunnian loukkaamisesta. Syytettä käsiteltiin torstaina Oulun käräjäoikeudessa.

Kyse on Parkkosen huhtikuussa 2019 viestipalvelu Twitterissä julkaisemasta tviitistä, jossa hän kutsui Lokkaa muun muassa ihmiskunnan loppusijoitussaastaksi ja käytti muitakin karkeita ja loukkaavia ilmaisuja.

Syyttäjän mukaan Parkkonen halvensi Lokkaa nimittelemällä tätä halventavalla tavalla.

- Nimittelyä ei voida pitää sellaisena arvosteluna, joka kohdistuisi Lokan menettelyyn politiikassa, ja joka ei selvästi ylittäisi sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä, syyttäjä kirjoittaa haastehakemuksessaan.

PARKKONEN on myöntänyt kirjoittaneensa tviitin, mutta kiistää syyllistyneensä asiassa rikokseen. STT:lle hän kertoi viime vuonna, että tviitti oli primitiivireaktio toimittaja-kirjailija Johanna Vehkoon tuolloin saamaan käräjätuomioon Lokan kunnian loukkaamisesta.

Vehkoon ja Lokan juttu eteni korkeimpaan oikeuteen asti, joka tämän vuoden alussa päätyi hylkäämään Vehkoon syytteen.

Lokka on itse tuomittu aiemmin muun muassa kunnianloukkauksesta ja kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Osa tuomioista on lainvoimaisia, osasta on valitettu ylempään oikeusasteeseen.

Syyttäjä vaatii Parkkoselle 15 päiväsakon suuruista sakkorangaistusta. Lokka yhtyy syyttäjän rangaistusvaatimukseen ja vaatii sen lisäksi Parkkoselta 3 500 euron kärsimys- ja vahingonkorvauksia.

Oikeus antaa tuomionsa jutussa 28. lokakuuta.