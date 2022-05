Top Gun: Maverick: Jos tässä on vuoden odotetuin elokuva, elänemme 1980-luvun jatko-osasimulaatiossa, kulttuuri-imperialismin ehdollistamassa menneisyydessä, joka ei päästä meitä mielivallastaan

Kollektiiviseen viihdenostalgiaan on syytä heittäytyä varovaisesti, niin usein sen parissa liikutaan petollisella pohjalla. Jukka Sammalisto

Varhaisaamun metromatka lehdistönäytökseen Itäkeskukseen, kun toukokuun loppu oli kauneimmillaan, palautti mieleen Top Gunin (1986) ensikatselun. Se oli koulujen kesäloman alettua vuonna 1989, jonkin aamun videopalana. 11-vuotiaalle elokuva tarjosi niin aurinkoista, nykyaikaista ja nuorekasta ison rahan Hollywood-viihdettä, jota vailla huolenhäivää katsellessa varjosti vain hienoinen hämmennyksen tunne siitä, että tässähän leikitään itse asiassa kumman rennosti kuolemanvakavilla asioilla.

Kyse oli ilmassa käytävästä sodan harjoittelemisesta, todelliseksikin riistäytyvästä taistelemisesta ja tämän rajan tietoisesta hämärtämisestä hyväntuulisen elämyksen asetelmassa.

HAAVE PILOTIN urasta ei syttynyt kohdallani toisin kuin monilla, mutta nyt Top Gun on täällä taas. Klassista koulutuskuvausta, kirkasotsaista puolustushenkeä ja videopelien, mainosten ja musiikkivideoiden estetiikkaa toisiinsa kytkevälle hittielokuvalle ei aikanaan tehty jatko-osaa, koska sen päätähti Tom Cruise ei ollut siihen valmis vaan halusi kehittyä näyttelijänä. Ohjaaja Tony Scottille jatko-osa oli tiettävästi unelma, mutta hän teki itsemurhan kymmenen vuotta sitten hyppäämällä sillalta.

Uusi ohjaaja on tietokonegrafiikan puolelta elokuvien pariin 2010-luvulla siirtynyt Joseph Kosinski, joka alkuperäisen Top Gunin aikaan oli 12-vuotias. Kosinskin rooli ei odotetusti ole niin suuri kuin oli aikanaan Scottin. Cruisen yhtä rakastetun kuin vihatun tähtikuvan ja sankarillisen Maverick-hahmon ympärillä uutuus pyörii.

Tietenkin salskeana pysynyt Maverick välttää laivaston hävittäjälentäjänä aktiiviuran päättymisen, kun saa käskyn takaisin Top Gun -joukkoihin, tällä kertaa opettajaksi. Tehtävänä on kouluttaa kokelaat tuhoamaan uraaninrikastamo, jonka jokin roistovaltio on rakentanut kanjoniin kahden vuoren väliin. Hanke rikkoo ydinsulkusopimusta. Tämän tarkemmin vihollista ei määritellä. Se oli jo melko tuttua ensimmäisestä Top Gunista, joka kylmän sodan keskellä tarjosi Yhdysvaltain puolustusvoimille tehokasta piilomainosta kaikkia mahdollisia MiG:eillä lentäviä roistoja vastaan.

TOP GUN: MAVERICK on käytännössä keski-ikäistynyt variaatio alkuperäisestä. Siitä syntyy ongelmia, sillä keski-ikäistyttyään Top Gun ei ilmiönä ole sen kypsempi tai aikuisempi kuin aikanaankaan. Oikeastaan juuri siksi se on jopa tyhmempi. Kosinski estetisoi näennäisen viatonta kasarinostalgiaa koko rahan edestä.

Tutut tavaramerkit ovat tallella: Maverickin aurinkolasit ja moottoripyörä, kokelaiden kantabaari ja sen piano, tahallisen huono tiimihuumori, vasta kuoleman edessä marttyyrillisesti vakavoituva kunniantunto, kukkoilevien pilottien vastakkainasettelu, pilvien takaa koko kankaan keltaiseksi värjäävä aurinko. Aivan kuin maailmassa ei olisi tapahtunut mitään muuta sinä aikana, kun Tom Cruise on kasvanut taiteilijana 36 vuotta. Yhtä hienoja auringonnousuja ja -laskuja taivaanrannassa päivä toisensa jälkeen. Vain homotulkintoja on tällä kertaa hankalampaa tehdä.

ELOKUVA:

Top Gun: Maverick

Ohjaus: Joseph Kosinski

Pääosissa: Tom Cruise, Miles Teller, Jennifer Connelly

2022, 131 minuuttia.

★☆☆☆☆

Yllättävintä elokuvassa on ikilumoava, joka 1980-luvulla oli niin skarppi ja lupaava, aivan omalla tasollaan vaikuttanut teininäyttelijä, ettei hänen olisi pahimmissa painajaisissakaan voinut kuvitella kasvavan kohti aikuisroolia, jossa nousee romanttisesti Maverickin prätkän kyytiin.

Cruise pelaa käytännössä kahdella ilmeellä. Ikonisempi on se jalat alle saava 90 asteen virne, jota hän on läpimurtoroolinsa jälkeen opetellut varmasti myös hillitsemään erilaisissa rooleissaan. Nyt hän antaa paahtaa oikeina hetkinä oikein olan takaa. Toinen on vakava, miehen sisäisestä maailmasta mittaa ottava katse, jossa hän seisottaa silmiään ja ikään kuin puree hennosti hampaitaan yhteen kuullessaan komentajiltaan jotain kiusallista tai havahtuessaan vastuunsa kokoluokkaan.

JOS TÄSSÄ todella on vuoden odotetuin elokuva kuten monet vaikutusvaltaiset mediat ovat mantrana toistaneet, elänemme 1980-luvun jatko-osasimulaatiossa, kulttuuri-imperialismin ehdollistamassa menneisyydessä, joka ei päästä meitä mielivallastaan.

Maailmanpoliittista tilannetta on Top Gunin ohjusten putoillessa ja tuhovoiman ekstaattisesti langetessa kuitenkin mahdotonta painaa mielestä. Euroopassa käytävän sodan ja Pohjois-Atlantin liiton laajentumisen keskellä Maverick tarjoaakin militaristis-teknologisesti huipputehokasta ja eettisesti perin ongelmattomana esiintyvää asennemaailmaa, joka kirjaimellisesti korostaa toimimista ajattelun edellä.

Jos aivoillesi on käyttöä, narikka ottaa ne vastaan.