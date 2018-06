”Törkeä vale” – Rinteen kuppi meni nurin Sipilän puheista

Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä (kesk.) syytti puoluekokouspuheessaan Sotkamossa opposition toimintaa Terrafameen liittyen.

Sipilä väitti koko opposition vaatineen eduskunnassa kaivoksen alasajamista.

– SDP on tehnyt koko ajan töitä sen eteen, että Terrafameen liittyvät työpaikat ja työllisyys Kainuussa saadaan turvattua. On törkeä vale väittää muuta. Alueen elinvoimaisuus oli meille tärkeä lähtökohta, kun asiaan haettiin aikanaan ratkaisuja. SDP:n tavoite on ollut kaiken aikaa kannattava, työllistävä ja ympäristön kannalta kestävä kaivostoiminta, muistuttaa SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne.

– Oppositio vaati eduskunnassa kaivoksen alasajamista. Hallitus päätti toimia toisin. Päätimme luottaa alueen ihmisiin ja antaa vielä mahdollisuuden laittaa yhtiön kannattavuus ja ympäristöasiat kuntoon siten, että toiminta voisi jatkua. Aloitimme alusta, Terrafame perustettiin ja pääomitettiin. Myönnän, että riski oli suuri, mutta kainuulaisiin kannatti luottaa, Juha Sipilä sanoi tänään avatessaan keskustan puoluekokouken Sotkamossa.