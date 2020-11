”Törkylomautuksissa on kyse puhtaasta palkanleikkauksesta” – opettajajärjestö pöyristyi kaupungin aikeista

Opetusalan ammattijärjestö OAJ paheksuu Pyhäjärven kaupunkia, joka aikoo sen mukaan lomauttaa opetushenkilöstönsä harvinaisen räikeällä tavalla ensi vuonna. DEMOKRAATTI Demokraatti

– Opettajille aiheutuva taloudellinen haitta koituu mahdollisimman suureksi, sillä opettajat menettäisivät 10 päivän palkan saamatta lainkaan päivärahaa lomautuspäiviltä, ammattijärjestö toteaa tiedotteessa.

Opettajien työ vähenisi Pyhäjärvellä vain kuuden työpäivän verran. Tämä selittyy OAJ:n mukaan sillä, että kunta aikoo hajauttaa lomautusjaksoja ja sijoittaa niitä viikonloppujen yhteyteen.

– Näissä ”törkylomautuksissa” kyse ei olekaan lomauttamiseen lähtökohtaisesti liittyvästä työn vähentymisestä, vaan kyse on puhtaasta palkanleikkauksesta, OAJ arvioi.

Järjestö vetoaa Pyhäjärven kaupunkiin, jotta se luopuisi lomautusaikeista.

– Pyhäjärven lomautussuunnitelma on harvinaisen epäreilu. Jos työnantajalle annettaisiin harjoitustehtäväksi suunnitella maksimaalisesti henkilöstöä kurittava lomautus, se olisi juuri tällainen. Kaupungin muu henkilöstö ei näillä näkymin joudu samaan, he eivät menetä totaalisesti työttömyyspäivärahojaan. Lisäksi heillä työmäärä vähenee samassa suhteessa kuin palkkakin, OAJ:n kehittämispäällikkö Niku Tuomisto huomauttaa tiedotteessa.

Hän painottaa, että kuntien tulisi korona-aikana erityisesti huolehtia siitä, että lähiopetusta, ohjausta ja tukea on tarjolla riittävästi. Viime kevään etäopetusjakso aiheutti oppimisvajetta, minkä täyttämiseen myös maan hallitus myönsi lisärahoitusta. Sen edellytyksenä oli, että kunta pitäytyy lomautuksista.

– Tämä ylimääräinen valtionapu kelpasi myös Pyhäjärvelle. Nyt Pyhäjärvi uhkaa aiheuttaa uuden oppimisvajeen omatoimisesti lomauttamalla opettajat, Tuomisto hämmästelee.

Hänen mielestään Pyhäjärven suunnitelma ei ole järkevä myöskään kunnan verotuottojen näkökulmasta.

– Jos opettajat jätetään tyystin ilman päivärahoja, on kunnankin verotulomenetys suurin mahdollinen, kun se jää ilman opettajien päivärahoista maksamia verotuloja kaikilta kymmeneltä päivältä.

”Opetushenkilöstöä lomauttamalla ei yhdenkään kunnan taloutta pelasteta.”

OAJ ja neuvottelujärjestö Juko eivät hyväksy opetushenkilöstön lomautuksia. Tuomisto korostaa, että lomautusten haitat ovat opetustoimessa aina tavoiteltua palkkasäästöä suuremmat.

– Opetushenkilöstöä lomauttamalla ei yhdenkään kunnan taloutta pelasteta. Lomautukset johtavat lähes poikkeuksetta lapsille ja nuorille lailla turvattujen oikeuksien rikkomuksiin, mistä voi vielä aiheutua lisälaskua kunnalle.

Kaupunginhallituksen päätöksiä odotetaan marraskuun aikana. Yt-neuvottelut ovat jo päättyneet. Tuomisto uskoo, että päättäjien suunnitelmat voisivat vielä peruuntua, jos vanhemmat ja kuntalaiset havahtuvat ajoissa lomautusten haittoihin.

OAJ:n jäseniä on lomautettu tänä syksynä reilussa 20 kunnassa, mutta vain osassa kuntia lomautukset ovat koskeneet koko opetushenkilöstöä. Yt-neuvotteluja on käyty tänä vuonna kaikkiaan lähes 200 kunnassa, joista 119 on luopunut aikeista lomauttaa tai vähentää opetushenkilöstöä. Lomautukset johtavat lähes poikkeuksetta lapsille ja nuorille lailla turvattujen oikeuksien rikkomuksiin, mistä voi vielä aiheutua lisälaskua kunnalle.