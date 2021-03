Torniossa räjähti elokuussa – kahdelle syytteet

Tornion elokuisesta räjähdyksestä on nostettu syytteet kahta miestä vastaan, syyttäjälaitos tiedotti keskiviikkona. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Räjähde vahingoitti Rajavartiolaitoksen tunnuksetonta vuokra-autoa yöllä 4. elokuuta Aarnintiellä. Auton perä vaurioitui, mutta henkilövahinkoja ei aiheutunut.

Toista miestä syytetään tuhotyöstä ja toista tuhotyöstä ja räjähderikoksesta. Syyttäjän mukaan teolle ei ole saatu selville yhtä yksiselitteistä motiivia.

– Esitutkinnassa ja syyteharkinnassa on pyritty selvittämään erityisesti tekoon johtaneita vaikuttimia. Yhtä yksiselitteistä vaikutinta ei ole toistaiseksi noussut esille. Vaikuttimien selvittämistä jatketaan aikanaan järjestettävässä käräjäoikeuden pääkäsittelyssä, syyttäjälaitoksen tiedotteessa kerrottiin.

Syyttäjän mukaan molemmat syytetyt ovat osin kiistäneet syyllistyneensä syytteissä kuvattuihin tekoihin. Asia käsitellään aikanaan Lapin käräjäoikeudessa.

Miehet entuudestaan poliisille tuttuja

Epäillyistä toinen on parikymppinen ja toinen nelikymppinen. Poliisi on kertonut, että he ovat poliisille ennestään tuttuja.

Keskusrikospoliisi (KRP) on epäillyt, että Rajavartiolaitoksen auto oli miesten tietoinen kohde. Esitutkinnassa motiivi jäi kuitenkin hämärän peittoon, eikä esimerkiksi suoranaista yhteyttä epäiltyjen ja Rajavartiolaitoksen välillä tullut ilmi.

– Esitutkinnan perusteella epäillään, että rikoksesta epäillyllä on ollut tiedossa, että kohteena ollut auto on Rajavartiolaitoksen käyttämä henkilöpakettiauto. Esitutkinnassa teon suunnitelmallisuutta, motiivia ja sitä, miksi kohteeksi valikoitui Rajavartiolaitoksen käyttämä auto, selvitettiin erittäin laajasti. Epäillyt eivät kuitenkaan halunneet avata kaikkia asioita esitutkinnassa, poliisi sanoi marraskuussa esitutkinnan valmistuttua.

Myöskään räjähteen alkuperää ei saatu selville esitutkinnassa. Poliisin mukaan räjähde oli pienehkö ja tyypiltään louhintaräjähdettä.