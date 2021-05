”Torppari-aika on historiaa ja saa siellä pysyäkin” – SAK:n edustajistossa ei silitelty työnantajia

Huoli työehtosopimusjärjestelmän ja yleissitovuuden murenemisesta nousi keskeiseksi liittojen edustajien puheissa SAK:n edustajistokokouksessa – koronakriisin ohella. Marja Luumi Demokraatti

Arto Liikanen Teollisuusliitosta arvioi, että Teknologiateollisuuden päättämä linja irtautua osittain työehtosopimustoiminnasta näkyy vielä monin tavoin.

– Jos sen suunnitelma toteutuu, kyseessä on niin suuri muutosta työmarkkinoilla, ettei sellaista ole ollut koskaan. Eikä se tule jäämään Teknologiateollisuuteen.

Teknologiateollisuus ilmoitti perustavansa uuden työnantajajärjestön, joka edelleen osallistuisi tes-neuvotteluihin. Ne yritykset, jotka eivät lähde uuteen sopijajärjestöön mukaan, neuvottelisivat työehdoista yrityskohtaisesti.

Liikanen on saanut kuulla monen työnantajan suulla, ettei niillä ole halua, saati osaamista, sopia kaikesta työpaikoilla.

– Ne ovat olleet tyytyväisiä siitä, että on ollut raamit sopia. Paikallista sopimista on tehty aina ja paljon, ja mikä on mielenkiintoista, teknologiateollisuuden alalla sitä on harrastettu eniten.

Hän painotti, että SAK:laisella liikkeellä on kohtalonkysymys edessään, ja tes-järjestelmän pysymisen eteen on tehtävä kaikkensa.

– Torppariaika on historiaa ja saa siellä pysyäkin.

Marika Ilola samoin Teollisuusliitosta patisti myös SAK:ta ottamaan entistä tukevamman otteen sitovan tes-järjestelmän puolustamisessa.

– Olemme ottaneet iskuja vastaan ihan liikaa, nyt ei auta odottelu tai meidät yllätetään housut kintuissa.

”Nyt sietokyvyn rajat tulevat vastaan.”

Christian Karau Palvelualojen ammattiliitto PAMista peräänkuulutti ay-liikkeeltä solidaarisuutta.

– Emme saa taipua painostuksen alla sisäisiin riitoihin. Meillä on joukkovoimaa estää herrojen hyökkäys meitä kohtaan.

PAMin edustajat muistuttivat, kuinka koronapandemia on koetellut erityisesti palvelualoja.

– Palvelualojen työntekijät ovat olleet etulinjassa, joka viides on lomautettuna tai työttömänä, ja ne jotka ovat pitäneet työnsä, työskentelevät oloissa, jossa tartunnan riski on läsnä koko ajan, Timo Tiikkaja huomautti.

Hänen mielestään rajoituksia pitäisi purkaa nyt nopeammalla tahdilla, koska riski sairastua on saatu sen verran hyvin hallintaan ja ihmiset ovat oppineet toimimaan yhä vastuullisemmin.

– Miksi on mahdotonta edelleen esimerkiksi Helsingissä juoda olut kello seitsemältä illalla, hän kysyi.

Erikoiskauppaa edustava Tuuli Laine kertoi pääluottamusmiehenä neuvottelleensa lomautuksista jo viisissä yt-neuvotteluissa. Koronakriisi on iskenyt kipeimmin matalapalkkaisiin naisvaltaisiin töihin.

– Toimeentulovaikeudet ovat suuria, päivästä toiseen on pelkoa, saadaanko laskut maksettua ja lapsille ruokaa, hän kertoi tilanteesta.

Samaa viestiä toi myös Seija Jaatinen.

– Kulunut vuosi on ollut palvelualoilla hyvin raskas, ja olemme olleet iskunvaimennin. Nyt sietokyvyn rajat tulevat vastaan ja on meidän vuoromme olla saajapuolella. Nyt tarvitaan tekoja, että ihmiset pääsevät taas takaisin töihin.

Pirjo Mussalo Julkisten ja hyvinvointialojen liitosta JHL:stä korosti, että sote- ja maakuntauudistus on saatava viimein maaliin. Korona-ajan jälkeen sote-henkilöstö kaipaa riittäviä resursseja työhyvinvointiin ja jaksamiseen. Hänellä oli viesti myös seuraavalle sopimuskierrokselle.

– Naisvaltaisille aloille pitää löytyä euroja, tai muuten hyvinvointipalvelut ovat vaarassa.

”SAK:n herättävä ruususenunestaan.”

SAK ja sen liitot saivat myös patistelua Teollisuusliiton Rami Häkkilältä. Hän kysyi, mikä on niiden asema ja tarkoitus nykypäivänä.

– Yhä edelleen aloite ja Elinkeinoelämän keskusliitolla EK:lla ja työnantajaliitoilla, jotka kehittävät työelämää haluamaansa suuntaan. Kymmenet tuhannet odottavat, että SAK:n ammattiliitot heräävät ruususenunestaan.

Häkkilän mielestä tes-järjestelmän ja yleissitovuuden puolustaminen on nyt ensiarvoisen tärkeää, tai kapitalisti vie säällisen palkkatason, lomarahat, tessin lisät ja parannukset sekä pekkaset.

SAK:ssa ylin päätösvalta on edustajistolla, joka koostuu eri liittojen edustajista. Edustajistossa on 113 varsinaista jäsentä. Tämänvuotista kevätkokousta käydään virtuaalisena koronapandemian takia.