Torvalds Henrikssonin ilmoituksesta: “Sitä tilannetta hän ei halua ja siitä syystä hän pisti itsensä likoon”

RKP:n puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson ilmoitti tänään lähtevänsä ehdolle kesäkuun eurovaaleihin. Hän myös kertoi ottavansa paikan EU-parlamentissa vastaan, jos hän tulee valituksi.

– Siinä tapauksessa pidän luontevana, että syksyllä järjestetään puoluekokous uuden puheenjohtajan valitsemiseksi, Henriksson kertoi mediatilaisuudessa.

RKP:n europarlamentaarikko Nils Torvalds oli aiemmin kertonut odottavansa, että Henriksson ei lähtisi ehdolle EU-vaaleihin. Hän katsoi, että Henrikssonin ilmoitus asian harkitsemisesta ei ollut täysin loppuun asti ajateltu.

- Saattaa olla, että johtuen erittäin kovista paineista hallituksen sisällä Anna-Maja ei ehtinyt ajatella ihan loppuun asti, mihin hän lähti. Koska se, mitä hän ilmoitti silloin HBL:n haastattelussa, synnytti tällaisen ajolähtötilanteen, Torvalds on sanonut.

Ajolähtötilanteella Torvalds viittasi puheenjohtajakisaan RKP:ssä. Henriksson oli sanonut Hufvudstadsbladetissa (HBL) joulukuun loppupuolella harkitsevansa ehdokkuutta EU-vaaleissa.

Tänään Henriksson kiisti tiedotustilaisuudessaan, että hänen ehdokkuutensa liittyisi millään tavoin hallituksen sisäiseen tilanteeseen.

VAIKKA Henriksson asettuu ehdolle eurovaaleissa, Demokraatin tänään tavoittama Torvalds ei nyt kerro pitävänsä asiaa yllätyksenä.

Hän toteaa, että yleinen johtopäätös oli, että jos Henriksson sanoo a, hän joutuu myös jossain vaiheessa sanomaan b:n. Eli harkinta (a) johtaa ehdokkuuteen (b).

– Hän sanoi nyt b:n tänään. Siinä mielessä ei yllättävää, Torvalds summaa.

Torvalds näkee, että eurovaalitilanteeseen liittyy erilaisia riskejä. Edellisissä eurovaaleissa ongelma oli se, että ehdokkaaksi oli vaikea saada muita ehdokkaita, koska Torvaldsin läpimenoa pidettiin varmana. RKP sai vaaleissa 6,3 prosentin kannatuksen ja sillä heltisi paikka parlamenttiin. RKP:n tavoitteena on paikan uusiminen.

Torvalds sanoo olettavansa, että Henriksson on pohtinut riskin ja pystyy sitä hallitsemaan. Eli käytännössä Torvalds määrittelee riskin sellaiseksi, että Henrikssonia pidettäisiin liian varmana läpimenijänä ja RKP ei saisi muita varteenotettavia kandidaatteja listalle. Tämä taasen voisi uhata puolueen mandaatin uusimista europarlamentissa.

– Yleisellä tasolla RKP:n riski on on aina siinä, että jos ääniaktiivisuus yleensä nousee, sitten me olemme tiukoilla. Nähtäväksi jää, pärjäämmekö vai emmekö pärjää. Ymmärrän sen verran hänen (Henrikssonin) päätöksestään, kun hän sanoi (tiedotustilaisuudessa), että mikäli lopputulos vaalien jälkeen näyttäisi RKP:n kannalta huonolta, silloin – jos siteeraan, mitä hän lehdistötilaisuudessa sanoi – olisi peiliin katsomisen aika. Sitä tilannetta hän ei halua ja siitä syystä hän pisti itsensä likoon, Torvalds sanoo.

RKP:n tuore puoluekannatuslukema Helsingin Sanomien gallupista oli vain 3,8 prosenttia. Viimeksi se on ollut niin alhainen vuonna 2011 ja kannatus on nyt jopa kristillidemokraattien kannatuksen alapuolella. Olisi ihme, jos tämä ei aiheuttaisi puolueessa huolta.

TORVALDS on kertonut itse, ettei ole enää asettumassa vaaleihin ehdolle ja päätöstään hän ei ole muuttamassa.

Kun Torvaldsilta kysyy tänään, ajatteleeko hän Henrikssonin lähteneen hallituksen paineiden vuoksi eurovaaleihin, hän vastaa, ettei usko tähän.

Sen hän kuitenkin allekirjoittaa, että paineet hallituksessa ovat kovia varmasti tulevaisuudessakin.

– Sitä en epäile hetkeäkään. Tämähän hallitus on sellainen, että me joudumme jatkuvasti miettimään, ollaanko mukana vai eikö olla mukana. Se ei ole erityisen mukava tilanne tässä vaiheessa eikä tulevaisuudessakaan.

Jos Henriksson ei menisi läpi eurovaaleissa, voisiko hän jatkaa puheenjohtajana vielä sen jälkeen vai katsotko, että siinä haastajat lähtisivät joka tapauksessa liikkeelle?

– Kyllähän hän itse sanoi tänään, jos luin oikein, että siinä tapauksessa hän jatkaisi sekä opetusministerinä että mahdollisesti puheenjohtajana. Sitä ei kannata hirvittävästi tässä tilanteessa spekuloida, Torvalds sanoo ja jatkaa toivovansa, että joku RKP:läinen menisi Brysseliin läpi.

– Katsotaan sitten 9. päivänä kesäkuuta, minkälaisessa tilanteessa ollaan.

9. kesäkuuta on Suomessa eurovaalien varsinainen äänestyspäivä.

Jos Henriksson ei menisi läpi, olisiko se niin kova tappio myös, että pitäisi luopua puheenjohtajuudesta?

– Kyllä se on tappio muillekin, koska silloin täytyy miettiä, ovatko kaikki tehneet sitä vaalityötä, jota vaalikampanja sinänsä jo edellyttää ja vaatii. Eihän tämä koskaan ole yhden miehen tai naisen sota, vaan kyllä tämä on puolueen ja puolueväen tehtävä.

Eikö hän silloin näyttäisi aika heikolta puheenjohtajalta, jos sellainen ikävyys kävisi, että RKP ei uusisi europarlamentissa mandaattia?

– Siihen kysymykseen minulla ei ole tarvetta vastata.