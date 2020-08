”Tosi provokatiivisesti laitettu” – Mannerheimin salonkivaunu töhrittiin, puhdistuksesta arvioidaan koituvan tuhansien eurojen lasku

Mikkelin rautatieasemalla esillä oleva marsalkka Mannerheimin salonkivaunu töhrittiin keskiviikon ja torstain välisenä yönä, kertoo Mikkelin kaupungin museojohtaja Matti Karttunen STT:lle. Tarkkaa kellonaikaa teolle hän ei tiedä.

DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

– Vartiointiliike huomasi sen ennen kahdeksaa torstaiaamuna ja ilmoitti siitä museolle. Kahdeksan jälkeen oltiin toteamassa tilanne.

Karttusen mukaan vaunun kylkeen tehty graffiitti on lähes puolet vaunun radanpuoleisesta julkisivusta.

– Se on todella suurikokoinen, varmaan kaksi metriä korkea graffiittitöhry ja muutaman metrin pitkä. Tosi provokatiivisesti laitettu, Karttunen kuvailee töhryä.

Museo on tehnyt asiasta rikosilmoituksen

Karttusen mukaan tapaus on vakava ja surullinen, sillä kyseessä on arvokas kulttuuriperintökohde. Vaunu on valmistunut alun perin vuonna 1930. Salonkivaunu on tullut tunnetuksi etenkin siitä, että se oli marsalkka Mannerheimin käytössä sotavuosina.

Salonkivaunu oli keskeisessä roolissa Mannerheimin 75-vuotispäivillä vuonna 1942, jolloin vieraana Suomessa kävi Saksan valtakunnanjohtaja Adolf Hitler.

Karttusen arvion mukaan vaunun puhdistaminen tulee maksamaan tuhansia euroja. Korjaustyöt aloitetaan ensi viikolla.

– Kaikki ikkunat suojaavat pleksit joudutaan vaihtamaan ja tekemään paikkamaalaukset.

Museo on tehnyt asiasta rikosilmoituksen ja poliisi tutkii asiaa.

Salonkivaunun töhrimisestä uutisoivat aiemmin ainakin Länsi-Savo ja Yle.

STT–Iiro-Matti Nieminen, Ville Mäkilä