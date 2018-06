”Totaalikielto ei yleensä johda mihinkään hyvään” – tulli takavarikoi joka vuosi 3–5 miljoonaa savuketta

Tupakointi on vähentynyt merkittävästi viimeisten vuosikymmenien ja myös viime vuosien aikana. Suomalaisista 20–64-vuotiaista enää noin 15 prosenttia tupakoi päivittäin toissa vuonna. Poikkeuksena tästä on naisten tupakointi, joka on hieman lisääntynyt viime vuosina.