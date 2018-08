Touko Aalto vaatii MTV:n Uutisextrassa ulkoministerin eroa ja moittii tasavallan presidenttiä

Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto ihmettelee MTV:n Uutisextra-ohjelman haastattelussa, miksei presidentin ja työmarkkinajärjestöjen tapaamisesta kerrottu avoimesti, jos mitään salattavaa ei ollut.

Tuoreessa Mäntyniemen herra -kirjassa (Into Kustannus) kerrotaan, että tasavallan presidentti Sauli Niinistö tapasi työmarkkinajärjestöjen johtoa Mäntyniemessä joulukuussa 2015, keskellä kilpailukykysopimuksesta käytyä vääntöä.

– Jos osa ministereistäkään ei tiennyt, ja pääministeri piti tämän omana tietonaan, niin ihmettelen tällaista kabinettipolitiikkaa. Ehkä tämä tuo sen hämmennyksen ja ihmetyksen tästä tapaamisesta. Jos ei ole mitään salattavaa, on vain kahvikeskustelut, niin miksi se pyritään pitämään pimennossa, Aalto sanoo.

Hän kertoo vaativansa myös ulkoministeri Timo Soinin eroa tämän aborttikantojen takia.

– Soinin on lähdettävä. Hän on toiminut useita kertoja vastoin Suomen virallista linjaa. Hän on saanut moitteet, mutta jatkaa edelleen naisten ja tyttöjen oikeuksien polkemista ja halveeraamista, Aalto sanoo Uutisextralle.