Toyotalla ensi-ilta Monten yössä – “Aika monta sinne jäi taakse”

Lahtelainen rallilupaus Sami Pajari kartturinaan Enni Mälkönen ovat uuden edessä, kun rallin MM-sarjan avaus, Monte Carlo -ralli käynnistyy tänään torstaina myöhäisillassa kahdella pimeässä ajettavalla erikoiskokeella Ranskan Alpeilla. Pertti Knuuttila

Uusi kausi alkaa menetyksen tavoittelulla WRC2:n mestaruudesta ja alla on uusi työkalu, Montessa ensiesiintymisen tositoimissa tekevä Toyota GR Yaris.

– Hyvät ovat fiilikset. Uusi kausi Montesta on aina jännittävä. Uusi auto, vähän on semmoista latausta. Omasta mielestäni autoon sain tehtyä hyvät säädöt, selvitti Pajari rauhalliseen tyylinsä analyyttisesti rallin lähtökohtia rallin aattona Gapissa, testierikoiskokeen jälkeen.

Pajari ajoi viidenneksi jääden 5,2 sekuntia luokkansa pohja-ajasta, mutta se ei hänen pasmojaan sotkenut.

– Monesti olen ottanut rauhallisesti nämä testi-ek:t. Aika monta sinne jäi taakse. Paljon oli mutaisia paikkoja. Varman päälle tultiin, sanoi Pajari.

Ja tietä liukastavaa mutaa tulee varmasti nousemaan autokunnan eteen – Pajarin lähtöpaikka on 12. torstai-iltaan ja perjantain erikoiskokeille. Häntä ei kuitenkaan uusi auto ihmeemmin mietittänyt.

– Ainahan rallissa yritetään ajaa, ei se uusi auto mitään muuta. Kyllä me yritämme kovaa ajaa, vakuutteli viime vuonna WRC3:n mestariksi Fordilla ajanut Pajari.

Nuoresta 22-vuoden iästä huolimatta ja viime vuonna sairastumisesta johtuneesta vetäytymisestä juuri ennen starttia on Pajarille kertynyt jo hyvä kokemus MM-sarjan avaus rallista.

– Jonkun verran on tuttua ja joillakin uusilla osuuksilla on testattu aiemmin. Ja on hyvä, että kisassa on myös kaikille aivan uusia erikoiskokeita, sanoi Pajari.

Tämän vuoden 92. Montesta ennustetaan kuivaa. Päivällä lämpötilat nousevat jopa yli 15 plusasteen, mutta öisin pakastuu lievästi. Se kuitenkaan poista Monten suurinta haastetta, jäisiä kohtia etenkin vuoriston pohjoisrinteillä.

– Kyllä varmaan nuotituksen perusteella sanoisin, että perjantain ekalla on eniten jäisiä paikkoja. Ja nyt se ajetaan vielä toisin päin kuin kaksi vuotta sitten, kertoi Pajari.

Kokemuksen puutteeseen ei Pajarin ja Mälkösen ralli ainakaan kaadu. Heidän kelinuotti-autossa istuu kuskina Mikko Hirvonen ja nuottiin tehtävät varoitukset kirjaa toisen polven kartturi Ville Mannisenmäki.

Asvalttiralleissa etuautot on edelleen sallittu. Niiden merkitys korostuu kun rallin 17:stä ek:sta 12 ajetaan kahteen kertaan.

TOYOTAN tulemista myös WRC2:n mestaruuskisaan ja asiakasautojen kehittämistä johtaneen Jari-Matti Latvalan äänessä on ylpeyttä Jyväskylän Jyskässä tehtyyn MM-sarjan tulokasautoon. Hän myöntää jännityksen ensi-illan edessä.

– Täytyy sanoa, että kyllä siellä WRC-kakkosissa käydään kovaa kisaa. Siellä on paljon autoja Skodan, Hyundain, Fordin, Citroenin, Volkswagenin lisäksi nyt myös viivalla neljä Toyotaa. On selvää, että kokeneet Skoda-kuski Oliver Solberg ja Sitikalle vaihtanut Nikolai Gryazin vetävät kovaa, ennusti Latvala diplomaattisesti.

Kolmea muuta uutta rallin kakkosryhmäläistä Toyotaa ajavat ranskalaiset Bryan Bouffier ja Stephane Lefebvre sekä espanjalainen Jan Solans.

On hyvä muistaa, että aina eivät ole ensi-illat uusilla autoilla olleet menestyksekkäitä. Vuonna 1999 edes Monten ensimmäistä erikoiskoetta ei nähty Skoda Octavia WRC:llä, kun tallin molemmat autot keskeyttivät kytkin ja ohjaustehostin ongelmiin.

Saabin 99:t, tehdasautot eivät kestäneet Suurajoissa 1976 perjantai-iltana Urrian legendaariselle hyppyrille asti.