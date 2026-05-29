29.5.2026 13:54 ・ Päivitetty: 29.5.2026 13:54

Tp-utva: Suomi tuomitsee Venäjän toimet Romaniassa

RONI REKOMAA / LEHTIKUVA
Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) ja tasavallan presidentti Alexander Stubb suurlähettiläskokouksessa eduskunnan Pikkuparlamentissa Helsingissä 26. elokuuta 2025.

Suomi tuomitsee Venäjän toimet Romaniassa, linjaa tp-utva eli presidentin ja valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen ministerivaliokunta.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Tp-utva keskusteli tänään yhteiskokouksessaan tapauksesta, jossa venäläinen drooni osui kerrostaloon Romaniassa.

TP-UTVA korostaa, että Suomi tukee liittolaistaan Romaniaa sekä Ukrainaa sen puolustautuessa Venäjän hyökkäyssotaa vastaan.

Romaniassa kaksi ihmistä haavoittui, kun venäläinen drooni osui yön aikana kerrostaloon. Romanian ulkoministeriö syytti Venäjää vakavasta ja vastuuttomasta eskalaatiosta. Myös EU ja Nato ovat tuominneet tapahtuneen.

