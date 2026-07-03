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Kotimaa

3.7.2026 06:30 ・ Päivitetty: 3.7.2026 06:30

Traficom: 40 alueelle myönnettiin tukea sanomalehtien jakeluun

JUSSI NUKARI / LEHTIKUVA

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on myöntänyt valtionavustuksia sanomalehtien jakeluun alueille, joilla viisipäiväinen varhaisjakelu ei toteudu markkinaehtoisesti. Rahallisesti avustuskokonaisuus on hieman alle kahdeksan miljoonaa euroa.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Valtionavustusta myönnettiin hakemusten perusteella 40 alueelle. Suurin avustuksen saaja on Posti Jakelu, joka sai avustuksen 37 alueelle. Tämän lisäksi Traficom määräsi Posti Jakelulle postilain mukaisen julkisen palveluvelvoitteen sanomalehtijakelun varmistamiseksi Lapissa sijaitseville kahdelle alueelle, joihin ei tullut hakemuksia.

Posti Jakelun lisäksi valtionavustuksia saivat Botnia Print ja Tmi Jyrki Ruokamo.

Lokakuussa alkava avustuskausi on järjestyksessään neljäs. Avustus otettiin käyttöön, kun posti siirtyi kolmipäiväiseen jakeluun vuonna 2023.

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