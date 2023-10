Traficom uusi vakavan varoituksensa – tietomurtojen aalto jatkuu

Tietomurtojen aalto jatkuu Suomessa, varoitti Liikenne- ja viestintävirasto Traficom perjantaina. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Viikko sitten annettu vakava varoitus organisaatioihin kohdistuneesta tietojenkalastelusta ja sen seurauksena Microsoft 365 -tileille tehdyistä tietomurroista on Traficomin mukaan yhä ajankohtainen.

Kyberturvallisuuskeskus on saanut edelleen ilmoituksia murretuista sähköpostitileistä. Ilmoitusten perusteella keskus on ollut yhteydessä kymmeniin organisaatioihin, ja tietomurtojen etenemisketjuja on kartoitettu.

Käynnissä oleva tietomurtoaalto on tuottanut suuren määrän uhreja siitäkin syystä, että väärennetty kirjautumissivu kalastelee salasanan ohella monivaiheisen tunnistautumisen koodin.