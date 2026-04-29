Trooppisen metsän tuhoutuminen hidastui – viime vuonna katosi 4,3 miljoonaa hehtaaria

Luonnonvaraista trooppista metsää katosi viime vuonna yhteensä 4,3 miljoonaa hehtaaria. Metsää tuhoutui yli kymmenen jalkapallokentällistä minuutissa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Asia selviää Maailman luonnonvarainstituutin ja Marylandin yliopiston raportista.

Metsän tuhoutumisnopeus on hidastunut, mikä on pitkälti Brasilian uuden hallinnon ansiosta. Amazonia ei ole tuhottu samaa tahtia kuin presidentti Jair Bolsonaron kaudella.

Luvut ovat tutkijoiden mukaan silti hälyttäviä. Metsää tuhoutuu trooppisilla alueilla nopeammin kuin sen uusiutumisen turvaamiseksi sovitut tavoitteet vaatisivat.