Ulkomaat
29.4.2026 05:11 ・ Päivitetty: 29.4.2026 05:11
Trooppisen metsän tuhoutuminen hidastui – viime vuonna katosi 4,3 miljoonaa hehtaaria
Luonnonvaraista trooppista metsää katosi viime vuonna yhteensä 4,3 miljoonaa hehtaaria. Metsää tuhoutui yli kymmenen jalkapallokentällistä minuutissa.
Asia selviää Maailman luonnonvarainstituutin ja Marylandin yliopiston raportista.
Metsän tuhoutumisnopeus on hidastunut, mikä on pitkälti Brasilian uuden hallinnon ansiosta. Amazonia ei ole tuhottu samaa tahtia kuin presidentti Jair Bolsonaron kaudella.
Luvut ovat tutkijoiden mukaan silti hälyttäviä. Metsää tuhoutuu trooppisilla alueilla nopeammin kuin sen uusiutumisen turvaamiseksi sovitut tavoitteet vaatisivat.
Kommentit
Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.