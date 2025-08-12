Palkittu politiikan aikakauslehti.
12.8.2025 05:56 ・ Päivitetty: 12.8.2025 05:56

Trump: E. J. Antoni korvaa Erika McEntarferin

LEHTIKUVA / AFP

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on nimittänyt uuden johtajan maan työllisyystilastoista vastaavalle virastolle.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Bureau of Labour Statistics (BLS) -viraston johtoon nousee ekonomisti E. J. Antoni, joka korvaa alkukuusta tehtävästään erotetun Erika McEntarferin.

Trump erotti McEntarferin samana päivänä, kun virasto julkaisi Trumpille epämieluisia työllisyyslukuja. Trump kutsui lukemia peukaloiduiksi.

Hän väitti myös, että edellisen presidentin Joe Bidenin nimittämä McEntarfer väärensi työllisyyslukemia ennen vaaleja, jotta Trumpin vastaehdokas Kamala Harris voittaisi.

-  Taloutemme kukoistaa, ja E. J. varmistaa, että julkaistavat luvut ovat totuudenmukaisia ja paikkansapitäviä, Trump sanoi Truth Social -viestipalvelussaan.

Viraston entinen johtaja William Beach on kutsunut Trumpin päätöstä erottaa McEntarfer vaaralliseksi ennakkotapaukseksi.

Yhdysvaltain entinen valtiovarainministeri Lawrence Summers sanoi puolestaan, että keskeisen liittovaltion viraston johtajan erottaminen epämieluisten lukujen vuoksi on jotain, mitä tapahtuu autoritaarisissa maissa, ei demokratioissa.

