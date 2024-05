Trump haukkui “linnunaivoksi” – Nikki Haley kertoo nyt, ketä äänestää

Yhdysvalloissa republikaanipuolueen presidenttiehdokkuudesta kisannut Nikki Haley sanoo äänestävänsä presidentinvaaleissa maan entistä presidenttiä Donald Trumpia. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Haley kertoi aikeistaan keskiviikkona.

Entinen Etelä-Carolinan kuvernööri Haley päätti oman vaalikampanjansa maaliskuussa, mutta ei ole tätä ennen ilmaissut selvästi aikoisiko hän tukea entistä kilpailijaansa. Haley jätti republikaanien ehdokkuuskilvassa leikin kesken Trumpin haastajista viimeisenä.

Haleyn mukaan Trumpin politiikka ei ole täydellistä, minkä hän korostaa tehneensä selväksi moneen otteeseen. Hän aikoo kuitenkin äänestää Trumpia, koska hänen mielestään istuva demokraattipresidentti Joe Biden on ollut katastrofi.

Haleyn voidaan katsoa jatkaneen kampanjaansa pitkään ja sinnikkäästi, vaikka hän kärsi esivaaleissa kerta toisensa jälkeen merkittäviä tappioita Trumpille. Kampanjoinnin aikana Trump kommentoi kilpailijaansa alentavaan sävyyn kutsumalla häntä muun muassa termillä birdbrain, eli linnunaivo.

HALEY TOIVOI keskiviikkona Hudson-instituutissa Washingtonissa pitämässään puheessa, että Trump ymmärtäisi myös hänen kannattajakuntaansa.

- Trump olisi fiksu, jos hän yrittäisi tavoittaa ne miljoonat ihmiset, jotka äänestivät minua ja jatkavat tukemistani, eikä olettaisi, että he vain siirtyvät hänen tuekseen. Aidosti toivon, että hän tekee näin.

Haley on saanut republikaanien esivaaleissa edelleen merkittävän siivun äänistä, vaikka hän ei ole enää edes kisassa mukana. Tämän on katsottu alleviivaavan sitä, että merkittävä osa republikaanien kannattajista kieltäytyy asettumasta Trumpin taakse, vaikka hän on jo selvä valinta puolueen ehdokkaaksi marraskuisiin vaaleihin.

Haley toivoo tulevan presidentin olevan Yhdysvaltain liittolaisten tukena ja saattavan maan viholliset vuorostaan vastuuseen. Lisäksi hän painottaa rajaturvallisuutta sekä muun muassa kapitalismin ja vapauden tukemista.

HALEY ON kritisoinut Trumpia muun muassa tämän sotilasliitto Natoa koskevista kommenteista sekä ottanut useaan otteeseen esille Trumpiin kohdistuvat useat oikeudenkäynnit ja syytteet.

- Ei ole normaalia käyttää 50:tä miljoonaa dollaria kampanjalahjoituksista henkilökohtaisiin oikeustapauksiin, Haley on sanonut Trumpista.

- Ei ole normaalia uhkailla ihmisiä, jotka tukevat vastustajaasi, eikä ole normaalia kehottaa Venäjää hyökkäämään Nato-maihin.

Trump ei ole onnistunut saamaan jalansijaa Haleyn maltillisten kannattajien keskuudessa, joten hän todennäköisesti näkee Haleyn julkisen tuen osoituksen valtavana siunauksena. Republikaanipuolue valitsee presidenttiehdokkaansa virallisesti heinäkuussa.

Spekulaatiot Trumpin varapresidenttiehdokkaasta ovat viime aikoina kiihtyneet, ja monet republikaanipoliitikot kilpailevat parhaillaan hänen suosiostaan. Trump on kuitenkin jo sanonut, että Haley ei olisi hänen tuleva varapresidenttiehdokkaansa.