Trump heräsi – tässä julistus

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi vaalipäivän aamuna olevansa luottavainen vaalivoiton suhteen. Trump kertoi Fox Newsin puhelinhaastattelussa odottavansa voittoja kaikissa keskeisissä vaa’ankieliosavaltioissa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

– Uskomme, että voitamme Texasissa isosti. Uskomme, että voitamme Floridassa isosti. Uskomme, että voitamme Arizonassa isosti, Trump sanoi.

– Uskon, että pärjäämme erittäin hyvin Pohjois-Carolinassa. Uskon, että pärjäämme hyvin Pennsylvaniassa. Uskomme, että pärjäämme erittäin hyvin kaikkialla.

Pennsylvaniassa Joe Bidenilla on ollut gallupeissa keskimäärin viiden prosenttiyksikön johto. Floridassa, Arizonassa ja Pohjois-Carolinassakin hän on ollut edellä, mutta niukemmin. Texasissa Trump on ollut hienoisessa johdossa.