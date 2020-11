Trump jatkaa vaalivilppiaiheista ristiretkeään – ”Pahoja asioita tapahtui”

Trumpin mukaan tiistain vaalipäivänä olisi vastaanotettu kymmeniä tuhansia ääniä laittomasti. Äänet olisivat Trumpin mukaan muuttaneet tilannetta Pennsylvaniassa ja tietyissä muissa osavaltioissa, joissa tilanne on hyvin tasainen. Trumpin mukaan laskennan valvonta olisi myös estetty.

– Pahoja asioita tapahtui niiden tuntien aikana, jolloin lainmukainen läpinäkyvyys estettiin, Trump kirjoittaa.

Väitteille ei ole esitetty todisteita. Twitter on viime päivinä merkinnyt useita Trumpin tviittejä sisällöltään arveluttaviksi.

Tens of thousands of votes were illegally received after 8 P.M. on Tuesday, Election Day, totally and easily changing the results in Pennsylvania and certain other razor thin states. As a separate matter, hundreds of thousands of Votes were illegally not allowed to be OBSERVED…

