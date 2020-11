Trump kääntämässä myös Ohion puolelleen

Istuva presidentti Donald Trump johtaa ääntenlaskun tässä vaiheessa myös Ohion osavaltiossa Joe Bidenia. Ohiossa on laskettu 74 % äänistä. Trump johtaa nyt yli 200 000 äänellä Ohiossa. DEMOKRAATTI Demokraatti

Trump on viemässä lopulta selvällä marginaalilla myös Floridan ja Teksasin. Pohjois-Carolinassa on tiukempaa, mutta New York Times ennustaa sen menevän Trumpille selvästi.

Vaaliasiantuntija Nate Silverin mukaan Trumpin voittomahdollisuudet nousevat 50 prosenttiin, jos hän voittaa Floridan lisäksi myös Georgian ja Pohjois-Carolinan.

Ennen vaali-iltaa Silverin perustama FiveThirtyEight-sivusto laski Trumpin voittomahdollisuuksiksi vain noin 10 %.