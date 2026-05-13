13.5.2026 12:46 ・ Päivitetty: 13.5.2026 12:46

Trump kavereineen Kiinassa – toivoo Xi:ltä markkinoita amerikkalaisyrityksille

Trump esittelee Elon Muskia Kiinan varapresidentille Han Zhengille Pekingin lentokentällä 13. toukokuuta.

Kiinan ja Yhdysvaltojen valtuuskunnat aloittivat keskiviikkona presidentti Donald Trumpin valtiovierailun valmistelun ennakkotapaamisessa, jossa Yhdysvaltojen valtiovarainministeri Scott Bessent valtuuskuntineen tapasi Etelä-Koreassa Kiinan varapääministerin He Lifengin ja tämän edustajiston.

Kiinan valtiollinen Xinhua-uutistoimisto ylisti neuvotteluja ”suoriksi, syvällisiksi ja rakentaviksi”. Uutistoimiston mukaan valtuuskunnat käsittelevät molempia osapuolia koskettavia kaupallisia kysymyksiä ja pohtivat kaupallisen yhteistyön käytännön laajentamista.

Trumpia ja hänen valtuuskuntaansa kuljettava presidentin Air Force One -kone laskeutui Pekingin kansainväliselle lentokentälle hieman ennen iltakahdeksaa paikallista aikaa.

ENNEN saapumistaan Trump sanoi aikovansa pyytää Kiinan presidentti Xi Jinpingiä avaamaan Kiinan yhdysvaltalaisyrityksille. Trump luetteli Truth Social -sivustollaan julkaisemassa viestissä myös monia yritysjohtajia, jotka matkaavat hänen rinnallaan Kiinaan.

Trumpin mukana seuraavan liike-elämän valtuuskuntaan kuuluvat muun muassa Applen toimitusjohtaja Tim Cook ja Teslan toimitusjohtaja Elon Musk.

- Tulen pyytämään presidentti Xitä, poikkeuksellisen arvovaltaista johtajaa, ”avaamaan” Kiinan, jotta nämä loistavat ihmiset voivat tehdä taikojaan, Trump kirjoitti viestissään.

Trump lupasi esittää pyyntönsä heti tavatessaan Xin keskiviikkona.

UKRAINAN presidentti Volodymyr Zelenskyi puolestaan viestitti Trumpille, että Venäjän viidettä vuotta jatkuva hyökkäyssota olisi myös hyvä ottaa esille keskusteluissa Xin kanssa.

- Olemme jatkuvassa yhteydessä yhdysvaltalaisiin kumppaneihimme. Olemme kiitollisia ja odotamme, että kysymys Venäjän Ukrainaa vastaan käymästä sodasta nousee myös esille, kun Yhdysvaltojen presidentti on Kiinassa, Zelenskyi sanoi Romanian B9-huippukokouksessa.

Maiden kahdenvälisten suhteiden lisäksi Trumpin ja Xin asialistalla on myös tilanne Lähi-idässä ja Hormuzinsalmen sulku. Kiina on merkittävä iranilaisen öljyn ostaja, ja öljyn maailmanmarkkinahinnan nousu on jo alkanut vaikuttaa Kiinan talouteen.

Tapaamisessa esiin nousevat myös Trumpin tullipolitiikka sekä Yhdysvaltain sotilaallinen tuki Taiwanille. Yhdysvaltain ja Kiinan kauppasodassa on vallinnut viime ajat jonkinlainen aselepo, kun taas Trumpin lausunnot Taiwanin suhteen ovat olleet ristiriitaisia.

