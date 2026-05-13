Trump kavereineen Kiinassa – toivoo Xi:ltä markkinoita amerikkalaisyrityksille

Kiinan ja Yhdysvaltojen valtuuskunnat aloittivat keskiviikkona presidentti Donald Trumpin valtiovierailun valmistelun ennakkotapaamisessa, jossa Yhdysvaltojen valtiovarainministeri Scott Bessent valtuuskuntineen tapasi Etelä-Koreassa Kiinan varapääministerin He Lifengin ja tämän edustajiston.