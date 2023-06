Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump kertoo saaneensa syytteen salaisten asiakirjojen käsittelyn vuoksi. Trump kertoi asiasta torstaina omassa Truth Social -viestipalvelussaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Yhdysvaltalaismedioiden mukaan Trumpia vastaan on nostettu seitsemän syytekohtaa. Washington Postin mukaan syytekohtina on muun muassa salaliitto ja hallitussalaisuuksien laiton säilyttäminen.

Trumpin mukaan hänet on kutsuttu Miamiin liittovaltion tuomioistuimen eteen ensi tiistaina.

- En ikinä olisi uskonut, että tällaista voisi tapahtua Yhdysvaltain entiselle presidentille, kirjoitti Trump julkaisussaan.

Trump on toistuvasti kiistänyt tehneensä mitään väärää.

YHDYSVALTAIN oikeusministeriö ei toistaiseksi ole vahvistanut asiaa. Keskiviikkona useat yhdysvaltalaismediat kuitenkin kertoivat, että syyttäjät olivat ilmoittaneet käynnissä olevasta tutkinnasta Trumpin asianajajille.

Tapauksessa on kyse siitä, kuinka Trump oli käsitellyt salattuja asiakirjoja presidenttikautensa jälkeen. Trump oli säilönyt noin 11 000 asiakirjaa Floridassa sijaitsevaan Mar-a-Lagon kartanoonsa.

Asian tutkiminen alkoi viime vuonna. Lopulta Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI kärräsi kartanosta tuhansia asiakirjoja elokuussa suoritetun kotietsinnän yhteydessä. Trump oli kuukausien ajan yrittänyt estää asiakirjojen palauttamisen.

Trump on ensimmäinen Yhdysvaltain entisistä presidenteistä, jota vastaan on nostettu liittovaltiotason syytteitä. Trump on ilmoittanut pyrkivänsä uudelleen presidentiksi.