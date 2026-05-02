2.5.2026 06:20 ・ Päivitetty: 2.5.2026 07:35
Trump kongressille: Taistelut Iranin kanssa ovat päättyneet
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on sanonut maan kongressille, että taistelut Iranin kanssa ovat päättyneet. Trump kertoi asiasta kirjeissä, jotka hän osoitti edustajainhuoneen puhemiehelle ja senaatin varapuheenjohtajalle.
Yhdysvaltain kongressi on painostanut Trumpia hakemaan päättäjien lupaa sotatoimien jatkamiselle Iranissa, sillä kongressin valtuutus vaaditaan 60 päivän sisällä sotatoimien aloittamisesta. Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopussa.
Trumpin hallinnon mukaan huhtikuussa solmittu aselepo katkaisee 60 päivän aikarajan.
Trump sanoi, ettei taisteluja Yhdysvaltojen ja Iranin välillä ole ollut huhtikuun alun jälkeen, jolloin maat sopivat aselevosta.
- Yhdysvaltain joukkojen ja Iranin välillä ei ole ollut tulitaistelua 7. huhtikuuta 2026 jälkeen. Taistelut, jotka alkoivat 28. helmikuuta 2026, ovat päättyneet, Trump kirjoitti.
TRUMP on jatkanut aselepoa, jonka piti alun perin kestää kaksi viikkoa rauhanneuvotteluiden ajan.
Neuvottelut Yhdysvaltojen ja Iranin välillä ovat kuitenkin jumiutuneet. Maat ovat käyneet vain yhden suoran neuvottelukierroksen, eikä se johtanut tulokseen. Viime viikonlopulle kaavaillut neuvottelut Pakistanissa eivät toteutuneet.
Perjantaina Iranin kerrottiin toimittaneen neuvottelujen välittäjälle Pakistanille uuden ehdotuksen neuvotteluissa Yhdysvaltojen kanssa. Trump kommentoi toimittajille tämän jälkeen, ettei ollut tyytyväinen ehdotukseen.
Ehdotuksen sisällöstä ei ole kerrottu julkisuuteen, mutta mediatietojen mukaan Yhdysvallat oli aiemmin nostanut Iranin ydinohjelman takaisin neuvottelupöydälle. Yhdysvallat vaatii muun muassa, että Iran ei siirrä rikastettua uraania pommitetuista ydinkohteista eikä jatka niissä toimintaa neuvottelujen aikana.
Iranin armeijan korkea virkamies sanoi lauantaina iranilaisen Fars-uutistoimiston mukaan pitävänsä maiden välisen sodan jatkumista todennäköisenä, kertoo al-Jazeera.
- Todisteet ovat osoittaneet, ettei Yhdysvallat ole sitoutunut mihinkään lupauksiin tai sopimuksiin, sanoi Mohammad Jafar Asadi asevoimien pääesikunnasta.
- Iranin asevoimat on täysin valmis amerikkalaisten uusiin seikkailuihin tai tyhmyyksiin.
Uutista täydennetty klo 10.35 Iranin armeijan virkamiehen kommenteilla.
