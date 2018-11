Trump luki ilmastonmuutosraporttia ”jonkin verran” – tuomio: ”En usko sitä”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo, ettei usko hallintonsa ilmastonmuutosta koskevaa tuoretta raporttia. Raportissa varoitettiin valtavista taloudellisista menetyksistä, jos hiilidioksidipäästöt ruokkivat edelleen ilmastonmuutosta.

– En usko sitä, Trump sanoi Valkoisessa talossa.

Presidentti sanoi lukeneensa raporttia ”jonkin verran” ja luonnehti sitä ”hienoksi”.

Trumpin mukaan Yhdysvallat ei ryhdy toimiin päästöjen vähentämiseksi elleivät muutkin maat tee näin.

– Juuri nyt maamme on kaikkien aikojen puhtain. Ja se on hyvin tärkeää minulle. Mutta jos Yhdysvallat on puhdas ja maapallon muut paikat ovat likaisia, se ei ole hyvä. Minä haluan puhdasta ilmaa, puhdasta vettä, se on hyvin tärkeää, Trump sanoi.