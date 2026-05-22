22.5.2026 15:02 ・ Päivitetty: 22.5.2026 15:02
Trump lupasi lisää sotilaita Puolaan – perusteli vaalituloksella
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi Yhdysvaltojen lähettävän 5 000 sotilasta lisää Puolaan. Trump kertoi asiasta Truth Social -viestipalvelussaan Suomen aikaa perjantain vastaisena yönä.
Syynä päätökselle oli Trumpin mukaan Puolan nykyisen presidentin, kansallismielisen Karol Nawrockin valinta Puolan presidentiksi viime kesänä.
Nawrocki kiitti Trumpia tämän päätöksistä sekä ystävyydestä Puolaa kohtaan. Hän kuvaili viestipalvelu X:ssä maiden välistä suhdetta jokaisen puolalaisen kodin ja koko Euroopan elintärkeäksi turvallisuuden pilariksi. Hän myös sanoi jatkavansa puolalais-amerikkalaisen liittouman suojelemista.
AIEMMIN tällä viikolla Yhdysvaltain puolustusministeriö kertoi maan vähentävän Eurooppaan sijoitettujen prikaatin taisteluryhmien määrää.
Yhdysvaltojen suunnitelmissa on kuitenkin ollut lähettää lisää sotilaita Puolaan, vaikkakin viiveellä. Aiemmin puhe oli 4 000 sotilaasta.
