Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Ulkomaat

22.5.2026 15:02 ・ Päivitetty: 22.5.2026 15:02

Trump lupasi lisää sotilaita Puolaan – perusteli vaalituloksella

Kent NISHIMURA - AFP / LEHTIKUVA

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi Yhdysvaltojen lähettävän 5 000 sotilasta lisää Puolaan. Trump kertoi asiasta Truth Social -viestipalvelussaan Suomen aikaa perjantain vastaisena yönä.

DEMOKRAATTI/STT

Demokraatti

Syynä päätökselle oli Trumpin mukaan Puolan nykyisen presidentin, kansallismielisen Karol Nawrockin valinta Puolan presidentiksi viime kesänä.

Nawrocki kiitti Trumpia tämän päätöksistä sekä ystävyydestä Puolaa kohtaan. Hän kuvaili viestipalvelu X:ssä maiden välistä suhdetta jokaisen puolalaisen kodin ja koko Euroopan elintärkeäksi turvallisuuden pilariksi. Hän myös sanoi jatkavansa puolalais-amerikkalaisen liittouman suojelemista.

AIEMMIN tällä viikolla Yhdysvaltain puolustusministeriö kertoi maan vähentävän Eurooppaan sijoitettujen prikaatin taisteluryhmien määrää.

Yhdysvaltojen suunnitelmissa on kuitenkin ollut lähettää lisää sotilaita Puolaan, vaikkakin viiveellä. Aiemmin puhe oli 4 000 sotilaasta.

Jaa tämä artikkeli

Facebook
X

Kommentit

Artikkeleita voi kommentoida yhden vuorokauden ajan julkaisuhetkestä. Kirjoita asiallisesti ja muita kunnioittaen. Ylläpito pidättää oikeuden poistaa sopimattomat viestit ja estää kirjoittajaa kommentoimasta.

Sähköpostiosoitteesi

Toimituksen valinnat

Palkittu politiikan aikakauslehti.
Katso hinnat!
TilaaTutustu näköislehteen

Huomasitko nämä?

Mikkel Näkkäläjärvi

Kolumnit
22.5.2026
Tämän takia Orpo ja Purra keskittyvät papukaijana jankuttamaan SDP:n vaihtoehdosta
Lue lisää

Rolf Bamberg

Elokuva
22.5.2026
Arvio: Kadonneen jäljillä – Romeria pitää otteessaan enemmän kuvillaan kuin tarinallaan
Lue lisää

Luetuimmat

Uusimmat

Toimituksen valinnat

Demokraatti

päätoimittaja: Petri Korhonen
Toimitus →Ilmoitusmyynti →Tilaajapalvelu →
Lähetä juttuvinkki →

Toimitus: PL 338, 00531 Helsinki, puh. 09 701 041

Arbetarbladet

chefredaktör: Topi Lappalainen
Kontakt →

Redaktion: Broholmsgatan 18-20 C, 00531 Helsingfors

Tietosuoja-asetukset

Demokraatti.fi

Tilaa Demokraatti

Demokraatti on politiikkaan, työelämään ja kulttuuriin erikoistunut aikakauslehti, joka on perustettu Työmies-nimellä vuonna 1895.

Kaikki ei ole sitä miltä näyttää.

Tilaa demokraatti →
2018 DEMOKRAATTI
TIETOSUOJA- ja REKISTERISELOSTE
KIRJAUDU