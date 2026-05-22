Trump lupasi lisää sotilaita Puolaan – perusteli vaalituloksella

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi Yhdysvaltojen lähettävän 5 000 sotilasta lisää Puolaan. Trump kertoi asiasta Truth Social -viestipalvelussaan Suomen aikaa perjantain vastaisena yönä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Syynä päätökselle oli Trumpin mukaan Puolan nykyisen presidentin, kansallismielisen Karol Nawrockin valinta Puolan presidentiksi viime kesänä.

Nawrocki kiitti Trumpia tämän päätöksistä sekä ystävyydestä Puolaa kohtaan. Hän kuvaili viestipalvelu X:ssä maiden välistä suhdetta jokaisen puolalaisen kodin ja koko Euroopan elintärkeäksi turvallisuuden pilariksi. Hän myös sanoi jatkavansa puolalais-amerikkalaisen liittouman suojelemista.

AIEMMIN tällä viikolla Yhdysvaltain puolustusministeriö kertoi maan vähentävän Eurooppaan sijoitettujen prikaatin taisteluryhmien määrää.