Trump lupasi presidenttinä päättää Ukrainan sodan nopeasti – tapasi sättimänsä Zelenskyin

Yhdysvaltain entinen presidentti, republikaanien presidenttiehdokas Donald Trump tapasi Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin New Yorkissa perjantaina.

Tapaamisen jälkeen Trump lupasi päättää Ukrainan sodan nopeasti, jos hän voittaa toisen kauden presidentin virassa.

- On sääli, mutta tämä on sota, jota ei olisi saanut koskaan tapahtua, ja me saamme sen ratkaistua.

- Se on monimutkainen palapeli… Liian monta ihmistä on kuollut, hän jatkoi.

Trump tapasi Zelenskyin perjantaiaamuna paikallista aikaa Trump Towerissa. Aiemmin Trumpin kerrottiin kieltäytyneen Zelenskyin tapaamisesta.

ENNEN tapaamista Trump sanoi odottavansa Zelenskyin tapaamista, mutta osoitti myös, ettei ollut tyytyväinen Zelenskyin taannoin The New Yorker -lehdelle antamiin kommentteihin. Zelenskyi sanoi lehdelle, ettei usko Trumpin todella tietävän, miten sota saadaan loppumaan.

- Uskon olevani eri mieltä hänen kanssaan. Hän ei tunne minua, Trump sanoi asiasta kysyttäessä.

Hän on aiemmin sanonut, että mikäli hänestä tulisi presidentti, Ukrainan ja Venäjän välinen sota loppuisi 24 tunnissa.

TRUMP syytti keskiviikkona Zelenskyiä siitä, että tämä olisi kieltäytynyt tekemästä sopimusta, jotta sota Venäjän kanssa saataisiin loppumaan.

- Me annamme edelleen miljardeja dollareita miehelle, joka kieltäytyy tekemästä sopimusta, Zelenskyille, hän sanoi kampanjatapahtumassaan Pohjois-Carolinassa.

Trump on ollut kriittinen Yhdysvaltain Ukrainalle antamaa avustusta kohtaan.

YHDYSVALTAIN varapresidentti, demokraattien presidenttiehdokas Kamala Harris vakuutti Zelenskyille, että hänen tukensa Ukrainan kansaa kohtaan on järkkymätön. Harris ja Zelenskyi tapasivat torstaina Valkoisessa talossa.

Varapresidentti totesi ukrainalaisten olevan rohkeita puolustaessaan kotejaan, kotimaataan, vapauttaan ja demokratiaansa brutaalia diktaattoria vastaan.

Vakuuttaessaan uskollisuuttaan Ukrainalle Harris kritisoi myös epäsuorasti kilpakumppaniaan Trumpia tämän Ukraina-kannoista. Hän ei maininnut Trumpia nimeltä, mutta sanoi, että “jotkut maassani sen sijaan pakottaisivat Ukrainan luopumaan suurista osista itsenäisiä alueitaan”.

- Nämä ehdotukset ovat samoja kuin presidentti Vladimir Putinin. Ja haluan tehdä tämän selväksi, nämä eivät ole rauhanehdotuksia. Sen sijaan ne ovat ehdotuksia antautumisesta, hän sanoi Zelenskyin rinnalla.

AIEMMIN torstaina Zelenskyi tapasi myös Yhdysvaltojen presidentti Joe Bidenin, joka vakuutti Zelenskyille, ettei Venäjä voita Ukrainassa.

- Venäjä ei voita. Ukraina voittaa, ja me olemme mukananne joka askeleella, Biden vakuutti isännöidessään Zelenskyiä Valkoisessa talossa.

Zelenskyi puolestaan kertoi arvostavansa syvästi sitä, että Ukraina ja Yhdysvallat ovat seisseet rinta rinnan.