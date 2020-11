Trump-mielenosoituksessa nähtiin yhteenottoja – Trump kiivaana Twitterissä

Amerikkalaismediat kertovat, että mielenosoitus johti yöllä vähintäänkin joihinkin yksittäisiin yhteenottoihin mielenosoittajien ja vastamielenosoittajien välillä.

Esimerkiksi ABC kertoo nettisivuillaan, että mielenosoituksessa oli nyrkkitappeluita. Sosiaaaliseen mediaan on ladattu niistä videoita.

Kahden poliisin kerrotaan loukkaantuneen mielenosoitusten aikana.

Trump on syyttänyt lukuisissa tviiteissään tapahtumista äärivasemmistolaista, anti-fasistiseksi luonnehdittua Antifa-järjestöä.

Yhdessä tviittipurkauksessaan Trump muun muassa kirjoittaa, että ”Antifan roskajoukko” torjuttiin helposti häntä tukeneiden mielenosoittajien taholta, mutta joukko palasi yöllä, kun liki kaikki mielenosoittajat olivat lähteneet, hyökäten vanhusten ja perheiden kimppuun.

Radical Left ANTIFA SCUM was easily rebuffed today by the big D.C. MAGA Rally crowd, only to return at night, after 99% of the crowd had left, to assault elderly people and families. Police got there, but late. Mayor is not doing her job!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020