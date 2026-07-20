Ulkomaat
20.7.2026 05:50 ・ Päivitetty: 20.7.2026 05:50
Trump sai buuaukset pokaalinnostossa – yritti kuokkia Espanjan joukkueen juhlaa
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Kansanvälisen jalkapalloliiton Fifan puheenjohtaja Gianni Infantino otettiin vastaan buuausten saattelemana jalkapallon miesten MM-loppuottelussa.
Yleisö ilmaisi tyytymättömyyttään Trumpiin ja Infantinoon, kun kaksikko asteli kentälle Espanjan voitettua maailmanmestaruuden. Trump ja Infantino saapuivat ojentamaan maailmanmestaruuspokaalia Espanjan kapteeni Rodrille.
Kun tuli Rodrin hetki nostaa pokaali ilmaan, Trump seisoi yhä Espanjan joukkueen vieressä. Infantino tuli hakemaan Espanjan mestaruusotokseen kuokkinutta Trumpia pois paikalta.
Presidentin käytös ei yllättänyt, sillä Trump jäi seisomaan viime vuonna seurajoukkueiden MM-finaalin jälkeen Chelsea-pelaajien viereen, kun oli ojentanut lontoolaisjoukkueelle mestaruuspokaalin.
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