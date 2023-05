Trump seuraavaksi tuomiolle? – neljä Proud Boysin jäsentä todettiin syyllisiksi Capitolin mellakointiin

Yhdysvalloissa neljä äärioikeistoryhmä Proud Boysin jäsentä on todettu syyllisiksi Capitolin vuoden 2021 mellakointiin liittyvissä syytteissä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Heidän todettiin syyllistyneen vallankumoukselliseen salaliittoon, mikä voi johtaa jopa 20 vuoden vankilatuomioon. Hyökkäyksessä entisen presidentin Donald Trumpin kannattajat tunkeutuivat Capitoliin päättäjien valmistautuessa vahvistamaan nykyisen presidentin Joe Bidenin vaalivoitto.

Ryhmän entinen johtohahmo Enrique Tarrio (kuvassa) on yksi tuomituista. Hän ei ollut paikalla Washingtonissa hyökkäyksen alkaessa, mutta häntä syytettiin mellakoinnin suunnittelusta ja ohjailusta.

Yksi viidestä syytetystä todettiin syyttömäksi salaliittoon, mutta kaikki viisi todettiin syyllisiksi useisiin muihin vähemmän vakaviin rikoksiin kuten kongressin toiminnan estämiseen, virkavallan vastustamiseen ja valtion omaisuuden tuhoamiseen.

- Tammikuun 6. päivän jälkeen lupasin, että oikeusministeriö tekee kaikkensa saattaakseen vastuuseen ne, jotka ovat vastuussa hirvittävästä hyökkäyksestä, jolla pyrittiin häiritsemään demokratiamme kulmakiveä, rauhanomaista vallansiirtoa vasta valitulle hallinnolle, oikeusministeri Merrick Garland sanoi toimittajille.

- Tämän päivän tuomio tekee selväksi, että oikeusministeriö tekee kaiken voitavansa puolustaakseen amerikkalaisia ihmisiä ja Amerikan demokratiaa, Garland jatkoi.

TUOMIOIDEN myötä kasvaa myös todennäköisyys, että Trump ja hänen avustajansa voisivat saada yhtä vakavia syytteitä omasta toiminnastaan. Oikeusministeriön erikoissyyttäjä tutkii parhaillaan Trumpin mahdollista osuutta mellakointiin. Kolme viikkoa ennen mellakkaa Trump vetosi kannattajiinsa ja kannusti heitä tulemaan Washingtoniin.

- Tulkaa paikalle ja olkaa villejä, Trump kirjoitti Twitteriin kehottaessaan kannattajiaan saapumaan paikalle 6. tammikuuta.

Yli tuhat ihmistä on syytettyinä mellakointiin liittyen ja yli 600 heistä on saanut tuomion. Suurin osa on saanut syytteen esimerkiksi laittomasta tunkeutumisesta tai muusta melko lievästä rikkeestä.

Vakavimmat syytteet, kuten salaliitto ja kapinan lietsominen, ovat kohdistuneet äärioikeistolaisiin Oath Keepers- ja Proud Boys -ryhmiin kuuluville.

MAALISKUUN lopulla neljä Oath Keepersin jäsentä todettiin syyllisiksi salaliittoon kongressin toiminnan häiritsemiseksi.

Enrique Tarrion syytteen mukaan hän oli yhteydessä Capitoliin hyökänneiden Oath Keepersin jäsenten kanssa ja tapasi ryhmän perustajan Stewart Rhodesin tammikuun 5. päivä maanalaisessa parkkihallissa Washingtonissa. Rhodes on myöntänyt syyllisyytensä tapahtumiin.

Capitolin hyökkäyksen yhteydessä kuoli ainakin viisi ihmistä ja 140 poliisia haavoittui. Tapahtuman jälkeen Trump piti kiihkeän puheen tuhansille kannattajilleen Valkoisen talon läheisyydessä.