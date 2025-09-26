Trump tehtailee syytteitä ”vihollisiaan” vastaan – Oikeuslaitos on valittanut kiireestä ja painostuksesta

Yhdysvaltain oikeusministeriön johtohahmot ovat peräänkuuluttaneet, että presidentti Donald Trumpin entistä kansallisen turvallisuuden neuvonantajaa John Boltonia vastaan nostettaisiin syytteitä vielä tämän viikon aikana. Asiasta kertoo uutiskanava CNN lähteidensä pohjalta. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Asianajaja Yhdysvaltain varaoikeusministerin kansliasta on CNN:n tietojen mukaan painostanut syyttäjiä Marylandissa nostamaan syytteet Boltonia vastaan viimeistään tämän viikon perjantaina.

Syyttäjät ovat vastustaneet pyyntöä, koska he kokevat aikataulun liian kovaksi. Syyttäjät uskovat, että he voisivat nostaa vuoden loppuun mennessä nykyhetkeä vahvemmat syytteet Boltonia vastaan ​​kansallisen turvallisuuden asiakirjojen väärinkäytöstä.

Eräs oikeusministeriön virkamies on harkinnut vetävänsä syyttäjiä pois tutkinnasta varaoikeusministerin ohjeistuksen vastustamisen vuoksi.

Viranomaiset ovat aiemmin keränneet Boltonin hallusta asiakirjoja, joista osa on merkitty salaisiksi. CNN:n lähteen mukaan viranomaisten on mahdollisesti ryhdyttävä lisätoimenpiteisiin todisteiden tutkimiseksi sekä todistajien haastattelemiseksi ennen kuin syytteet voidaan nostaa.

Bolton tunnetaan Trumpin kovaäänisenä vastustajana.

ELOKUUSSA FBI:n agentit tekivät ratsian Boltonin kotiin ja toimistoon. Viranomaisten mukaan ratsiat liittyivät turvaluokiteltuja asiakirjoja koskevaan tutkintaan.

Yhdysvaltalaislehti Los Angeles Times kertoi torstaina, että liittovaltion agentit takavarikoivat elokuisissa ratsioissa useita luottamukselliseksi ja salaiseksi luokiteltuja asiakirjoja. Asia selviää tällä viikolla julkiseksi tehdyistä oikeuden asiakirjoista.

Lehden mukaan useat asiakirjoista ovat osittain tai täysin salattuja, eikä ole täysin selvää, mitä asiakirjoissa on tai miksi niitä on turvaluokiteltu.

Viranomaisten tekemän takavarikointilistan perusteella salatuiksi luokitellut asiakirjat vaikuttavat kuitenkin koskevan muun muassa joukkotuhoaseita ja kansallista strategista viestintää.

Boltonin asianajajan mukaan monet elokuisessa ratsiassa takavarikoiduista asiakirjoista oli ennalta hyväksytty osaksi Boltonin heinäkuussa julkaisemaan muistelmateokseen liittyvää ennakkoselvitystä.

Bolton suututti Trumpin erittäin kriittisellä kirjallaan, joka käsitteli hänen aikaansa Valkoisessa talossa Trumpin ensimmäisellä presidenttikaudella.

Bolton on antanut viime vuosina useita haastatteluja ja on julkisuudessa kutsunut Trumpia muun muassa kelvottomaksi presidentiksi.

YHDYSVALTAIN aikaa torstaina oikeusministeriö ilmoitti, että FBI:n entistä johtajaa James Comeyta vastaan oli nostettu rikossyytteet väärien lausuntojen antamisesta ja oikeuskäsittelyn estämisestä.

Syytteet nostettiin vain joitakin päiviä sen jälkeen, kun Trump oli kehottanut oikeusministeri Pam Bondia ryhtymään toimiin Comeyta ja muita Trumpin vastustajia vastaan.

Sen jälkeen, kun Trump palasi Valkoiseen taloon tammikuussa, hän on ryhtynyt useisiin rangaistustoimenpiteisiin väitettyjä vihollisiaan ja poliittisia vastustajiaan vastaan.

Toisen kautensa aikana Trump on muun muassa riistänyt entisiltä liittovaltion virkamiehiltä heidän turvaluokituksiaan, hyökännyt aiempiin häntä vastaan ​​nostettuihin syytteisiin osallistuneita asianajotoimistoja vastaan sekä vähentänyt liittovaltion rahoitusta yliopistoilta.

- Minä vihaan vastustajaani enkä toivo hänen parastaan, Trump sanoi viime viikolla kuoliaaksi ammutun oikeistoaktivisti Charlie Kirkin muistotilaisuudessa.

Samaan aikaan hän on toisaalta armahtanut muun muassa vuoden 2021 kongressirakennuksen hyökkäykseen osallistuneita kannattajiaan, joita oli tuomittu vakavista rikoksista.

Trump on ensimmäinen tuomittu rikollinen, joka toimii Yhdysvaltain presidenttinä. Hänet tuomittiin viime vuonna liikeasiakirjojen väärentämisestä niin sanotussa hyssyttelyrahaoikeudenkäynnissä.

Trumpia vastaan on vuosien saatossa esitetty lukuisia muitakin syytöksiä muun muassa vuoden 2020 presidentinvaalien tuloksen kumoamisyrityksistä sekä yhteyksistä Yhdysvaltain kongressirakennuksen väkivaltaiseen valtaukseen.