Trump uhkui voitontahtoa Etelä-Carolinassa – ”Bidenille potkut”

Yhdysvalloissa republikaanipuolueen todennäköinen presidenttiehdokas, entinen presidentti Donald Trump, 77, uhkui varmuutta voitostaan perjantaina Etelä-Carolinan esivaalin aattona.

Trumpin ainoa vastustaja on Nikki Haley, 52, jonka kotiosavaltio on Etelä-Carolina. Vaikka osavaltion entinen kuvernööri Haley on hyvin suosittu Etelä-Carolinassa, Trumpin ennakoitu johto Haleyyn verrattuna on murskaava.

Trump vannoi jo perjantaina, että hän voittaa osavaltion äänestyksen. Tämän jälkeen he aikovat hänen johdollaan kertoa istuvalle demokraattipresidentille Joe Bidenille, että “hän on saanut potkut”. Bidenilla ei ole merkittävää haastajaa demokraattien ehdokaskilvassa.

Haley on jo hävinnyt neljä kilpaa Trumpia vastaan esivaalikilvassa. Haleyn viesti on ollut, että Trumpin valinta johtaisi “kaaokseen”. Viesti ei ole kuitenkaan tavoittanut äänestäjiä, sillä Haley on hävinnyt Iowan, New Hampshiren, Nevadan ja Yhdysvaltain Neitsytsaarten äänestykset.

Presidentinvaalit pidetään tämän vuoden marraskuussa.