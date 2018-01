Trump uhoaa Pohjois-Korean Kimille: ”Minulla on paljon isompi”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on vastannut Twitterissä Pohjois-Korean johtajan Kim Jong-unin puheisiin, joiden mukaan Kim pitää aina pöydällään ydinaselaukaisupainiketta.

Trump pyysi Twitterissä Kimin hallintoa muistuttamaan johtajaansa siitä, että myös Trumpilla on käytössään ”ydinnappi”. Trump kehotti jotakin henkilöä Kimin ”näännytetystä ja nälkää näkevästä regimestä” informoimaan johtajaa asiasta.

Trump totesi twiitissään myös oman ydinaselaukaisupainikkeensa olevan paljon isompi ja tehokkaampi – ja myös toimivan!

Kim puhui ydinaselaukaisijasta vuosittaisessa Pohjois-Korean kansalle osoitetussa uudenvuoden viestissään.

North Korean Leader Kim Jong Un just stated that the “Nuclear Button is on his desk at all times.” Will someone from his depleted and food starved regime please inform him that I too have a Nuclear Button, but it is a much bigger & more powerful one than his, and my Button works!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 3, 2018