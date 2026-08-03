Trump: Uudet neuvottelut Iranin kanssa alkavat – Iran kiistää

Iran kiistää neuvottelevansa Yhdysvaltojen kanssa. Sen sijaan välittäjänä toimineen Omanin kanssa keskustellaan Hormuzinsalmen hallinnasta, sanoi Iranin ulkoministeriön tiedottaja tänään. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Iranin lausunto oli ilmeisessä ristiriidassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kertoman kanssa.

Trump kertoi sunnuntaina, että uudet neuvottelut Iranin kanssa alkaisivat maanantaina eli Suomen aikaa joko myöhään maanantaina tai varhain tiistaina. Trumpin sanomisista ei välittynyt, että Iran keskustelisi ainoastaan rauhanvälittäjän kanssa.

Trump kertoi myös Yhdysvaltojen ja Israelin myös suostuneen pidättäytymään suunnitelluista iskuista Iraniin Iranin ja muiden Lähi-idän maiden pyynnöstä. Trump sanoi suostuneensa pyyntöön sillä ehdolla, että sopimus saadaan aikaan nopeasti.

Trumpin mukaan neuvotteluissa käsiteltäisiin muun muassa Hormuzinsalmea ja myös Iranin riisumista ydinaseista.

TRUMP sanoi toimittajille, että Yhdysvallat oli ollut viittä vaille tekemässä massiivisimman iskun vuosikymmeniin, elleivät neuvottelut olisi pysäyttäneet suunnitelmia.

- Isku olisi ollut suurin isku sitten toisen maailmansodan, ja se olisi ollut katastrofaalinen, Trump sanoi israelilaislehti Haaretzin mukaan.

Saudi-Arabian, Yhdistyneiden arabiemiirikuntien, Qatarin ja Iranin oli kerrottu pyytäneen Trumpia keskeyttämään iskut.

Iran on omalta osaltaan kiistänyt pyytäneensä Trumpia pidättäytymään iskuista.

BRITANNIAN merenkulkuviranomainen UKMTO kertoi sunnuntaina, että Omanin rannikon edustalla olevan tankkerin päällikkö oli ilmoittanut kuulleensa räjähdyksen aluksen lähellä.

Viranomaisen mukaan alus ja sen miehistö ovat turvassa.

Iran kertoi sunnuntaina olevansa lähellä sopimusta Omanin kanssa uudesta reitistä Hormuzinsalmen läpi. Qatarilaismedia al-Jazeeran mukaan Iranin ulkoministeri Abbas Araghchi sanoi, että neuvottelut Hormuzinsalmen hallinnasta olivat Iranin ja Omanin välillä loppusuoralla.

Uutista ja otsikkoa päivitetty klo 11.10, 11.35 ja 12.08: Iran kiistää neuvottelut Yhdysvaltojen kanssa. Korjattu kirjoitusvirhe.