Trump varoittaa tragediasta Syyriassa: ”Sadat tuhannet voivat kuolla”

Trumpin mukaan hyökkäys voisi aiheuttaa ”inhimillisen tragedian”. Presidentti totesi Twitterissä, että sadattuhannet ihmiset voisivat menettää henkensä hyökkäyksessä.

President Bashar al-Assad of Syria must not recklessly attack Idlib Province. The Russians and Iranians would be making a grave humanitarian mistake to take part in this potential human tragedy. Hundreds of thousands of people could be killed. Don’t let that happen!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 3, 2018