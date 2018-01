Trump: Vastaan mielelläni Venäjä-tutkinnan kysymyksiin

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin asema on muuttumassa yhä tukalammaksi Venäjä-tutkinnassa.

Erikoissyyttäjä Robert Mueller haluaa kuulla Trumpia lähiviikkoina, kertoo kaksi lähdettä Washington Postille. Mueller aikoo kysyä Trumpilta, miksi tämä syrjäytti kansallisen turvallisuuden neuvonantajan Michael Flynnin ja liittovaltion poliisin FBI:n johtajan James Comeyn.

– Tämä näyttää viittaavan siihen, että tutkinta on ratkaisevassa vaiheessa, arvioi oikeustieteen professori Jens David Ohlin CNN:lle.

Ohlinin mukaan tutkinnassa on tapahtumassa käänne, koska kuultavaksi on kutsuttu useampia keskeisiä vaikuttajia Venäjä-vyyhdistä. Syyttäjän on määrä kuulla muun muassa oikeusministeri Jeff Sessionsia. Lisäksi Trumpin entinen strategiapäällikkö Steve Bannon on kutsuttu Venäjä-tutkinnan todistajaksi.

Trump ei ole huolissaan

Lehtitietojen mukaan Trumpin asianajajat toivovat, että presidentti voi antaa todistuksensa vastaamalla joihinkin kysymyksiin kirjallisesti ja joihinkin kasvokkain.

Trump on kertonut asianajajilleen, ettei hän ole mahdollisesta kuulemisesta huolissaan, koska ei ole tehnyt mitään väärää, kertovat Washington Postin lähteet.

Jotkut Trumpin läheiset neuvonantajat ja ystävät pelkäävät, että kuuleminen voi johtaa ongelmiin. Eniten huolta herättää se, että Trump on puheissaan epätarkka ja hänellä on taipumus liioitteluun.

Tutkinnassa selvitetään muun muassa sitä, sekaantuiko Venäjä Yhdysvaltain presidentinvaaleihin ja juonitteliko Trumpin kampanjakoneisto Venäjän kanssa vuoden 2016 vaaleissa.

Flynn erosi neuvonantajan tehtävästään sen jälkeen, kun jäi kiinni Venäjän suurlähettilään Sergei Kisljakin kanssa käytyjen keskustelujen peittelystä.

Comey erotettiin toukokuussa. Valkoisen talon mukaan Comey erotettiin, koska hän oli tehnyt virheitä presidenttiehdokas Hillary Clintonin sähköpostien tutkinnassa. Myöhemmin Comey sanoi, että Trump oli pyytänyt häntä lopettamaan Flynniin kohdistuneen tutkinnan. Trump on kiistänyt Comeyn väitteen.

Syyttäjä kiinnostunut FBI-arvostelusta

Trumpin kerrotaan myös kysyneen FBI:n väliaikaiselta johtajalta Andrew McCabelta toukokuussa, ketä tämä äänesti toissa vuoden vaaleissa. Washington Postin mukaan asian ovat vahvistaneet useat virkamiehet ja erikoissyyttäjä Mueller on kiinnostunut McCaben ja Trumpin välisestä keskustelusta.

Virkamiesten mukaan McCabe vastasi, ettei äänestänyt ollenkaan. Lisäksi Trump moitti tapaamisessa McCabea siitä, että tämän demokraattipuoliso oli saanut huomattavan lahjoituksen vaalikampanjaansa Hillary Clintonin lähipiiristä.

Trump on vihjannut myös Twitterissä, että McCabe on puolueellinen.

STT-AFP, Washington