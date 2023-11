Trumpia odotetaan tänään kuultavaksi oikeuteen

Yhdysvalloissa maan ex-presidentin Donald Trumpin odotetaan tänään saapuvan kuultavaksi siviilioikeuden petosoikeudenkäynnissä New Yorkissa. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Oikeuden mukaan Trump ja hänen kaksi aikuista poikaansa liioittelivat Trump Organization -yritysryppään omaisuuden arvoa jopa miljardien dollarien edestä saadakseen pankeilta parempia lainoja ja vakuutuksia.

Trumpia tai hänen poikiaan ei uhkaa vankeus, mutta he voivat saada jopa 250 miljoonan dollarin sakot ja joutua jättämään johtotehtävät yhtiössä.

Trump on tätä ennen saanut sakot jo kaksi kertaa, koska ex-presidentti on rikkonut hänelle annettua osittaista kommentointioikeuden rajoitusta eli niin sanottua suukapulamääräystä. Yhteensä sakkoja on tullut 15 000 dollaria.

Trump on solvannut tapausta käsittelevää tuomaria Arthur Engoronia useaan otteeseen kutsuen häntä muun muassa roistoksi ja erittäin puolueelliseksi tuomariksi.

Petosoikeudenkäynnin lisäksi Trumpia vastaan on käynnissä useita muitakin oikeusjuttuja. Maaliskuussa Trump joutuu liittovaltion tuomioistuimeen. Siellä käsitellään syytteitä, joiden mukaan Trump juonitteli saadakseen mitätöityä edellisten, vuoden 2020 presidentinvaalien tulokset.

Trump tavoittelee republikaanien presidenttiehdokkuutta ensi vuonna pidettävissä vaaleissa.