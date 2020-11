Trumpia puolustaneet mielenosoittajat kokoontuivat Washingtonissa – Trump reagoi Twitterissä

Mielenosoituksen oli tarkoitus tukea Trumpin väitteitä siitä, että häneltä vietiin vaalivoitto vilpillisesti. Trump ei ole pystynyt esittämään todisteita väitteidensä tueksi.

Trump itse oli antanut tukensa mielenosoittajille ja vihjannut, että saattaisi käydä tervehtimässä heitä. BBC:n mukaan hänen autosaattueensa nähtiin ajelevan paikalla jo ennen tapahtuman alkua.

Monet äärioikeistolaisryhmät olivat kertoneet osallistuvansa marssille, ja mittava määrä poliiseja pyrki pitämään heitä erillään Trumpia vastustavista mielenosoittajista, joita oli myös kokoontunut kaupunkiin.

Trump itse on juuri päivittänyt mielenosoituksesta kuvia Twitteriin.

– Me voitamme, hän viestittää ja yhdessä viesteistään hän syytää ”äärivasemmistoa vaalien varastamisesta”.

Trumpin itsensä mukaan mielenosoittajia olisi ollut satojatuhansia.

Hundreds of thousands of people showing their support in D.C. They will not stand for a Rigged and Corrupt Election! https://t.co/tr35WKTKM8

People are not going to stand for having this Election stolen from them by a privately owned Radical Left company, Dominion, and many other reasons! https://t.co/RMOa4jKZwA

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 14, 2020