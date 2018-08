Trumpia vaikea saada kuultavaksi Venäjä-tutkinnassa – WP: Presidentin asianajajat valmiina korkeimpaan oikeuteen asti

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin asianajajat ovat valmiita taistelemaan korkeimpaan oikeuteen asti, jos erikoissyyttäjä Robert Mueller haastaa Trumpin kuultavaksi Venäjä-tutkintaan liittyen. Asiasta kertoo Washington Post.

Jos riita menisi korkeimpaan oikeuteen, kyse olisi ennakkotapauksesta.

Erikoissyyttäjä Mueller johtaa tutkintaa Venäjän mahdollisesta sekaantumisesta Yhdysvaltain vuoden 2016 presidentinvaaleihin. Mueller on yrittänyt kuukausien ajan saada Trumpilta vapaaehtoista haastattelua, mutta presidentin asianajajat eivät ole suostuneet siihen.

Maaliskuussa Mueller sanoi Trumpin asianajajille, että hän voisi haastaa Trumpin kuultavaksi oikeusteitse, jos tämä kieltäytyy haastattelusta.

Valkoisen talon lähteiden mukaan Trumpia ja hänen tiimiään on varoitettu, että korkeimman oikeuden ratkaisua on vaikea ennakoida.

Presidentti Bill Clinton sai aikanaan syyttäjältä haasteen saapua suuren valamiehistön kuultavaksi, mutta haaste vedettiin pois, kun Clinton suostui todistajaksi.

”Olemme antaneet Muellerille niin paljon vastauksia, joita hän on etsinyt.”

Trumpin asianajajat lähettivät elokuun alussa Muellerille kirjeen, jossa he perustelevat kieltäytymistä pyydetystä haastattelusta. Asianajajat eivät ole avanneet kirjeen sisältöä, mutta he ennakoivat, että kyse on viimeisestä vastauksesta Muellerin vaatimuksiin.

Trumpin pääasianajaja Rudolph Giuliani patistaa Muelleria saamaan tutkintansa päätökseen pikaisesti. Syyttäjät viimeistelevät tutkintaosuutta, joka koskee Trumpia ja mahdollista oikeuskäsittelyn estämistä.

– Tämän pitäisi päättyä syyskuun alkuun mennessä. Olemme antaneet hänelle (Muellerille) niin paljon vastauksia, joita hän on etsinyt, Giuliani sanoi aiemmin tässä kuussa.

Giuliani on huolissaan siitä, että Trumpin haastattelu voisi johtaa syytöksiin väärän valan antamisesta.

Erikoissyyttäjä Muellerin tehtävänä on selvittää muun muassa, tekikö kukaan Trumpin kampanjaväestä yhteistyötä venäläisten kanssa vaikuttaakseen vuoden 2016 presidentinvaalien tulokseen Trumpin eduksi. Lisäksi hän tutkii, onko Trump syyllistynyt oikeuden häiritsemiseen.

Trumpin vastustajien mukaan presidentti saattoi syyllistyä oikeuden häiritsemiseen esimerkiksi erottaessaan James Comeyn FBI:n johtajan paikalta. Trump sanoi myöhemmin televisiossa, että tuolloin FBI:n vastuulla ollut Venäjä-tutkinta oli hänellä mielessä, kun hän teki päätöksen erottamisesta.