Trumpilta taas yllätysveto

Yhdysvaltain entinen presidentti Donald Trump on luopunut yllättäen 500 miljoonan dollarin eli noin 474 miljoonan euron vahingonkorvauskanteesta entistä asianajajaansa Michael Cohenia vastaan. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Trump tosin vakuutti palaavansa asiaan myöhemmin. Asiasta kertovat useat yhdysvaltalaismediat.

Trump on syyttänyt Cohenia hänen halveeraamisestaan lukuisissa julkisissa lausunnoissa, kirjoissa, podcasteissa ja mediahaastatteluissa.

Trumpin edustaja ilmoitti lausunnossaan, että Trump jatkaa oikeusjuttua Cohenia vastaan sen jälkeen, kun on ensin voittanut häneen kohdistuneet ”noitavainot”. Edustaja lisäsi, että Cohen joutuu sanoistaan ja teoistaan vastuuseen myöhemmin.

Trumpia vastaan on nostettu useita oikeusjuttuja, ja Cohen on kutsuttu todistamaan suhteestaan Trumpiin.

Trump, 77, oli Yhdysvaltojen presidentti vuosina 2017-2021, mutta ei päässyt jatkokaudelle hävittyään edelliset presidentinvaalit Yhdysvaltain nykyiselle presidentille Joe Bidenille. Sekä Biden että Trump pyrkivät Yhdysvaltain presidentiksi ensi vuoden vaaleissa.

TRUMP on syytettynä neljässä eri rikosjutussa. Washingtonissa häntä vastaan on nostettu liittovaltiotasolla syytteet yrityksistä kumota vuoden 2020 presidentinvaalien tulos, ja oikeudenkäynnin on määrä alkaa maaliskuussa. Toukokuussa puolestaan alkaa Floridassa oikeudenkäynti liittovaltiotason jutussa, jossa Trumpia syytetään salaisten asiakirjojen luvattomasta hallussapidosta.

Lisäksi Trumpia vastaan on nostettu kahdet osavaltiotason rikossyytteet: New Yorkissa hän on syytettynä hyssyttelyrahojen maksamisesta pornonäyttelijä Stormy Danielsille vuoden 2016 presidentinvaalien alla, ja Georgiassa hänen syytteensä liittyvät sekaantumisesta vuoden 2020 presidentinvaalien ääntenlaskentaan.

Rikossyytteet voivat viedä Trumpin jopa vankilaan.

Lisäksi maanantaina alkoi siviilioikeudenkäynti New Yorkissa. Siinä häntä syytetään omaisuutensa arvon liioittelemisesta pankeille ja vakuuttajille saadakseen parempia lainoja ja vakuuksia.

Siviilikanteessa vaaditaan noin 250 miljoonan dollarin seuraamusmaksua ja Trumpin perheen poistamista Trump Organizationin johdosta. Trumpille ja tämän aikuisille pojille vaaditaan myös liiketoimintakieltoa New Yorkin osavaltiossa.