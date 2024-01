Trumpin haastaja luovutti – CNN: Varat ehtyivät

Floridan kuvernööri Ron DeSantis luopuu republikaanien presidenttiehdokaskisasta. Hän kertoo X-viestipalvelussa julkaisemassaan videoviestissä tukevansa entistä presidenttiä Donald Trumpia.

CNN-uutiskanavan lähteen mukaan DeSantisin päätöstä luopumisesta joudutti kampanjarahojen riittämättömyys.

DeSantis sai presidenttikisan aloittaneissa Iowan vaalikokouksissa alkuviikosta toiseksi eniten valitsijoita Trumpin jälkeen, mutta Trumpin voittomarginaali oli yllättävän suuri. Täpärästi kolmanneksi Iowassa jäi entinen YK-lähettiläs Nikki Haley.

Neljänneksi Iowassa ylsi Vivek Ramaswamy, joka kertoi heti omissa vaalivalvojaisissaan jättävänsä kisan kesken ja tukevansa jatkossa Trumpia.

DeSantis sanoi videoviestissään, ettei voisi Iowan vaalikokouksien seuraamisen jälkeen pyytää kannattajiaan vapaaehtoiseksi ja lahjoittamaan resurssejaan, jos hänen kampanjallaan ei ole selkeää tietä voittoon.

- Minulle on selvää, että valtaosa republikaanien esivaalien äänestäjistä haluaa antaa Donald Trumpille toisen mahdollisuuden, 45-vuotias DeSantis kommentoi 77-vuotiaan ennakkosuosikin menestystä.

Lausunnossaan DeSantis myönsi hänellä olleen myös erimielisyyksiä Trumpin kanssa, muun muassa koronaviruspandemiaan liittyen.

DeSantis valittiin Floridan kuvernööriksi vuonna 2018 saatuaan Trumpin kullanarvoisen tuen. Tämän jälkeen hän kuitenkin usein otti hajurakoa vaikutusvaltaiseen tukijaansa ja kartutti mainetta kovan oikeistolaisista näkemyksistään muun muassa koulutuksen, maahanmuuton sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asioiden osalta.

REPUBLIKAANIEN joukossa hänestä tuli välitön hitti, kun hän vastusti osavaltiossaan demokraattipresidentti Joe Bidenin hallinnon koronasulkuja ja sen sijaan ajoi Floridan talouselämän pikaista jälleen avaamista.

Hän oli noin vuosi sitten hetken aikaa niin suosittu, että hänen uskottiin pystyvän haastamaan Trumpin vakavasti republikaanien esivaaleissa.

DeSantisin kannatus kuitenkin kuihtui jo hyvissä ajoin ennen kuin varsinainen kilpa alkoi. Samalla myös hänen rahankeruunsa kampanjaa varten alkoi yskähdellä.

DeSantisin luovuttua Haley on ainoa vakavasti otettava vastaehdokas Trumpille. Kisa jatkuu tiistaina New Hampshiressa, jossa Haleyn odotetaan menestyvän paremmin kuin Iowassa. Haley on viime aikoina myös hyökännyt aiempaa ärhäkämmin Trumpia vastaan.

YKSIKÄÄN kandidaatti ei ole koskaan onnistunut nousemaan puolueen presidenttiehdokkaaksi, ellei hän ole voittanut jompaakumpaa kahdesta ensimmäisestä osavaltiosta.

Trumpin vaalikampanja julkaisi sunnuntaina lausunnon, jossa kerrottiin ex-presidentin arvostavan DeSantisin tukea.

Samaisessa lausunnossa Trump kehotti republikaaneja asettumaan hänen taakseen. Nikki Haleyn liikemies kuvaili olevan globalistien ja demokraattien ehdokas.

- On aika valita viisaasti, lausunnossa sanottiin.

Omassa lausunnossaan Haley varoitti, ettei Yhdysvallat ole kruunajaisten maa.

- Toistaiseksi vain yksi osavaltio on äänestänyt. Puolet sen äänistä meni Donald Trumpille, ja puolet ei, Haley tähdensi.

- Äänestäjät ansaitsevat sananvaltaa siinä, menemmekö taas Trumpia ja Bidenia kohti vai valitsemmeko uuden konservatiivitien, hän lisäsi.