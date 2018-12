Trumpin kansliapäälliköksi kaavailtu kieltäytyi – jättää Washingtonin

Trump ilmoitti lauantaina, että Valkoisen talon kansliapäällikkö John Kelly jättää tehtävänsä vuoden lopussa.

Mediassa Ayersista povattiin Trumpin tulevaa kansliapäällikköä sen jälkeen, kun epäilyt Kellyn ja Trumpin huonoista väleistä levisivät.

36-vuotias Ayers kertoo Twitterissä jättävänsä Washingtonin taakseen. Lehtitietojen mukaan hän on palaamassa perheineen Georgiaan.

Trump otti itsekin tviitillä kantaa Ayersin ilmoitukseen. Presidentin mukaan Ayersin suosikkiasema on valeuutismedioiden keksimä väittämä. Trump kirjoitti haastattelevansa hyviä kandidaatteja kansliapäällikökseen ja ilmoittavansa päätöksestään pian.

Washington Post kertoo omiin lähteisiinsä viitaten, että Ayers olisi myös suhtautunut skeptisesti Trumpin tarjoukseen, sillä Trumpin kansliapäällikön palli on tutissut melkoisesti. Seuraava Valkoisen talon kansliapäällikkö on jo kolmas noin kahden vuoden aikana.

New York Timesin lähteiden mukaan Ayers olisi lupautunut toimimaan Trumpin väliaikaisena kansliapäällikkönä. Trump on kuitenkin toivonut Kellyn seuraajan olevan käytettävissä seuraaviin presidentinvaaleihin eli vuoteen 2020 saakka.

Yhdysvaltalaismediassa kansliapäälliköksi on Ayersin ilmoituksen jälkeen ehdoteltu muun muassa valtiovarainministeri Steven Mnuchinia, Valkoisen talon hallinto- ja budjettiviraston johtaja Mick Mulvaneyta tai republikaanien kongressiedustaja Mark Meadowsia.

Thank you @realDonaldTrump, @VP, and my great colleagues for the honor to serve our Nation at The White House. I will be departing at the end of the year but will work with the #MAGA team to advance the cause. 🇺🇸 #Georgia

— Nick Ayers (@nick_ayers) December 9, 2018