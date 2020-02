Trumpin tuoreimmalle tempaukselle täystyrmäys: ”Tämä päätös voi maksaa ihmishenkiä”

Uusi koronavirus on amerikkalaisille vain pieni riski, vakuutti presidentti Donald Trump lehdistötilaisuudessa Washingtonissa torstaina.

DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Yhdysvalloissa on todettu tähän mennessä 60 vahvistettua koronavirustartuntaa. Samaan lehdistötilaisuuteen osallistuneet terveysviranomaiset totesivat, että vaikka tartunnat ovat parhaillaan hallinnassa, voi tilanne muuttua nopeasti.

Yhdysvaltain tautikeskus CDC varoitti tiistaina olevan vain ajan kysymys, milloin koronavirus alkaa levitä myös Yhdysvalloissa.

– Kysymys ei ole niinkään se, voiko tällaista tapahtua maassamme, vaan milloin niin tapahtuu ja kuinka moni maassamme sairastuu vakavasti, viruksen leviämistä arvioinut lääkäri Nancy Messonnier sanoi tiistaina.

Trump asettui CDC:n arviota vastaan ja sanoi, ettei pidä koronaviruksen leviämistä Yhdysvalloissa ”mitenkään väistämättömänä”.

On täysin vastuutonta laittaa hänet vastuuseen, kun maailma on pandemian partaalla.

Presidentin hallinto on pyytänyt kongressilta 2,5 miljardin dollarin rahoitusta koronavirukseen liittyvien hoitojen ja rokotteiden kehittämiseen sekä hoidossa ja suojautumisessa tarvittavien välineiden hankintaan. Trumpin mukaan hallinto on kuitenkin valmis käyttämään niin paljon rahaa kuin on tarpeen.

Trump kertoi myös nimittävänsä varapresidentti Mike Pencen johtamaan koronaviruksen vastaisia toimia.

Trumpin esiintyminen ei vakuuttanut ainakaan edustajainhuoneen puhemiestä, demokraattien Nancy Pelosia. Hänen mukaansa Trumpin hallinto on jättänyt täyttämättä viruksen torjunnalle keskeisiä virkoja.

– Amerikkalaiset tarvitsevat hyvin johdetun ja rahoitetun ratkaisun pysyäkseen suojassa koronavirusuhalta, Pelosi kirjoitti.

Edustajainhuoneen demokraattijäsen Alexandria Ocasio-Cortez arvosteli tviiteissään Pencen nimittämistä torjuntatoimien johtoon. Hän jakoi tilillään Verge-lehden jutun, jonka mukaan Pencen kuvernöörikaudella Indianan hiv-tartuntojen määrä suureni, sillä Pence leikkasi terveydenhuollon rahoitusta ja viivytti neulanvaihtopisteiden perustamista.

– On täysin vastuutonta laittaa hänet vastuuseen, kun maailma on pandemian partaalla. Tämä päätös voi maksaa ihmishenkiä, Ocasio-Cortez sanoi.