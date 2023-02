Tshekin uusi presidentti: Ukrainan pitäisi päästä liittymään Natoon heti sodan päätyttyä – ”Mielestäni he todella ansaitsisivat sen”

Tshekin presidentinvaalit voittaneen Petr Pavelin mukaan Ukrainan pitäisi päästä sotilasliitto Naton jäseneksi heti Ukrainan sodan päätyttyä. Pavel sanoi Ukrainan olevan ”moraalisesti ja käytännöllisesti valmis” liittymään Natoon. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

- Mielestäni he todella ansaitsisivat sen. Ukrainan armeija tulee olemaan Euroopan kokenein. Ukraina kuuluu osaksi demokraattisten maiden yhteisöä, Pavel sanoi yleisradioyhtiö BBC:n haastattelussa.

Pavelin mukaan länsimaiden olisi niin ikään tuettava Ukrainaa lähes kaikella sen toivomalla aseistuksella. Venäjä on varoittanut, että kasvava aseapu voi johtaa siihen, että Nato-maat katsotaan sodan osapuoleksi.

- Meillä ei ole vaihtoehtoa. Jos jätämme Ukrainan ilman apua, he erittäin todennäköisesti häviävät tämän sodan. Ja jos he häviävät, me kaikki häviämme.

- Venäjän tykistö ja ohjukset eivät tuhoa meidän kaupunkejamme, mutta tulevaisuutemme voi tuhoutua, jos emme tue Ukrainaa niin, että tämä konflikti päättyy menestyksekkäästi, Pavel jatkoi.

Pavel on eläköitynyt kenraali, joka on aikaisemmin toiminut muun muassa Naton sotilaskomitean puheenjohtajana.