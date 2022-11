Tsuumin ja Minimin hauskat ja maukkaat tanssijuhlat

Usko tai älä, Linnanjuhlissa voi olla aika hulvatonta! Annikki Alku Demokraatti

Nyt kyse ei kuitenkaa ole valtakunnan virallisista itsenäisyyspåiväjuhlasta, vaan helsinkiläisen Tanssiteatteri Tsuumin ja kuopiolaisen Tanssiteatteri Minimin yhteistuumin järjestämistä Linnanjuhlista, joihin kuka tahansa voi lipun ostamalla kutsua itsenä marraskuussa Helsingissä ja joulukuussa Kuopiossa.

Kyseessä on tanssija-koreografi-ravintolakokki Liisa Ruuskasen jo vuonna 2008 kehittämä Ruokateatteri-konsepti, jossa yhdistyvät tanssiteatteri ja ruokailu.

HOTELLI ARTHURIN juhlasalissa Helsingissä tapahtuva Linnanjuhlat noudattaa virallisten juhlien kaavaa ”televisiointeineen”, kättelyineen ja muine ohjelmanumeroineen. Tosin mainiolla humoristisella otteella. Onpa mukana myös aimo annos ajankohtaisia poliittisia heittoja kunnon kabareen tavoin.

TANSSI

Tanssiteatteri Tsuumi ja Tanssiteatteri Minimi

Linnanjuhlat 2022 Konsepti Liisa Ruuskanen ja Johanna Keinänen – Käsikirjoitus Ruuskanen, Keinänen ja työryhmä – Ohjaus Johanna Keinänen – Koreografia Liisa Ruuskanen ja työryhmä – Sävellykset, sovitukset ja laululyriikat Tatu Kemppainen – Muu musiikki Händel, Vivaldi, Beethoven – Visuaalinen suunnittelu ja puvut Mirkka Nyrhinen – Valot ja ääni Veli-Matti Timoskainen ja Antti Puumalainen – Esiintyjät Noomi Forslund, Tuomas Juntunen, Sampo Kerola, Salla Korja, Iiro Näkki, Riikka Puumalainen, Laura Rämä, Jussi Väänänen

Ja koska kyseessä ovat Linnanjuhlat pukeutua voi halutessaan hienomminkin, mutta pakko ei ole. Esiintyjien asut (Mirkka Nyrhinen) ovat pilke silmäkulmassa kehiteltyjä juhlaluomuksia, joissa muun muassa pinkki ja kimallus jylläävät.

Esitystaukojen aikana pääsee nauttimaan hotellin ravintolan kehittelemästä buffet-menusta, joka väljästi muistuttaa oikeaa esikuvaansa. Ja koska kyse on kokonaisuudessaan cocktail-tyyppisestä tilaisuudesta, syötävät nautitaan lautanen kädessä ja muutenkin esitystä seurataan suurimmaksi osaksi vapaasti seisten tilassa. Toki istumiseenkin on mahdollisuus.

Linnanjuhlissa yhdistyvät onnistuneesti tanssiteatteriesitys ja juhlatilaisuus. Muutamiin ohjelmanumeroihin yleisö voi myös osallistua, mutta pakko ei ole, ehkä alun kättelyseremoniaa lukuun ottamatta. Tosin sekään ei ole mikään tiukka pönötystilaisuus, ja siinä on mukana myös pieni yllätys, jota en tässä paljasta.

Kokonaisuuden ohjaus on Johanna Keinäsen ja koreografia Liisa Ruuskasen yhdessä työryhmän kanssa. Molemmat olivat aikanaan Minimin perustajajäseniä. Koska ollaan juhlissa, mukana on useita ryhmätansseja, joissa on niin kansantanssin, vanhojen tanssien kuin katutanssienkin elementtejä. Mutta myös itse juhlan aiheesta ja ruokailustakin syntyy tansseja tai jopa juhlaluento, jossa on mukana ripaus taikuuttakin. Ja tietenkin välillä on ohjattu juhlaliikuntahetki, jotta seisoskeluun ei aivan puudu.

KAIKESSA TAPAHTUMISESSA on rento ja riehakaskin henki. Tekstin terävissä heitoissa, niin puheissa kuin lauluissa, ei ole hiukkaakaan ilkeilyä. Näissä juhlissa on tarkoitus viihtyä ja nauttia niin silmän kuin suunkin antimista. Pitkästymään ei pääse, siitä pitää kokonaisuuden rautainen dramaturgia huolen. Kaksi ja puoli tuntia hujahtaa melkein hetkessä.

Kahdeksanjäseninen esiintyjäryhmä on erinomaisesti tehtäviensä tasalla. Hahmot ovat hauskasti tyypiteltyjä ja tanssi sujuvaa ilman minkäänlaista pingotusta.

Linnanjuhlat on mainio piristysruiske pimeän syksyn keskellä ja toimii se pikkujoulun viettonakin, varsinkin kun virallisten juhlien tyyliin mukana on myös jatkot.