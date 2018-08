TTT:n syksyn ykköshitti Billy Eliotin ohella näytäntökauden magneetteja ovat muun muassa Sirkku Peltolan uutuus ja haikea musiikkinäytelmä Junnun lauluista

Tampereen Työväen Teatterin syyskaudessa on kaikkiaan kahdeksan uutta ensi-iltaa joista kantaesityksiä viisi. Ohjelmistovalinnoista vastaa teatterinjohtaja Maarit Pyökäri, joka jää teatterinjohtajan tehtävästään eläkkeelle tämän viikon perjantaina.

– Ohjelmistossa on nyt mukana on erittäin odotettu teatterimme suurpanostus, musikaali ”Billy Elliot”, joka istuu hyvintähän vanhaan tehdaskaupunkiin. Erityisen ilahduttavaa on tapa jolla monien esitystemme sisällöt ottavat kantaa tähän päivään, kuten esimerkiksi virtuaalitodellisuutta kuvaava ”The Nether”, nyky-Suomen kuvaus ”Pässi”, autioituvalle maaseudulle sijoittuva sekä Teatteri Siperian kanssa yhteistyössä tuotettava Kylä. Myös ohjelmistoon tulevien komedioiden toteutuksessa on haettu uusia tuulia. Juha Vainion laulujen ystäviä vetää varmasti puoleensa musiikkinäytelmä ”Vanhoja poikia”, Pyökäri kiteyttää syksyn tarjontaa.

TTT:n suuren näyttämön syksyn 6.9. avaava ”Tämä on ryöstö!” on Mischief-teatterin hittejä takoneen käsikirjoittajatrio Henry Lewis–Jonathan Sayer–Henry Shields kirjoittama komedia. Improvisaatioteatteriin viehtynyt kolmikko on kirjoittanut verbaalista ja fyysistä notkeutta sisältävän ryöstötarinan, joka Tommi Auvisen ohjaamana sijoittuu 1950-luvun Tampereelle. Rooleissa nähdään TTT:n vakiväestä Petra Ahola, Heidi Kiviharju, Janne Kallioniemi, Verneri Lilja, Samuli Muje, Tommi Raitolehto ja Saska Pulkkinen, joka tekee peräti 13 roolia ja pistää myös kolme esittämäänsä roolihahmoa tappelemaan keskenään, sekä vierailijoina muun muassa Tom Lindholm, Puntti Valtonen.

Billy Elliot on suuri satsaus



Billy Elliot on TTT:n syksyn odotetuin ensi-ilta, ja syyskauden lipuista onkin tässä vaiheessa varattu jo yli puolet. Lee Hallin kirjoittamaan tarinaan perustuva ja Elton Johnin musiikkia soiva palkittu musikaali on valloittanut maailmalla jo 12 vuotta. Musikaalia on Tampereella valmisteltu jo keväästä 2017 Billy Elliot –koulun alettua ja nyt lokakuussa vihdoin koko 55 henkinen työryhmä pääsee irti yhdelle Suomen suurimmista musikaalinäyttämöistä. Tanssimusikaalin ohjaa Samuel Harjanne ja koreografiasta vastaa Jari Saarelainen. Billy Elliotin rooleissa vuorottelevat Jiri Rajala, Osku Perkiö ja Simo Riihelä. Michael Caffreyn rooleissa Ilmari Kujansuu, Nuutti Kerppilä ja Juho Mönkkönen. Ensi-ilta on Suurella näyttämöllä 18.10.

Netflix-sarjojenkin käsikirjoittajana tunnettu Jennifer Haley nostaa esiin uuden teknologian moraalikysymyksiä kiehtovan jännitysdraamassa The Nether. Virtuaalitodellisuuden mahdollisuuksia ja haasteita ruotiva näytelmä palkittiin USA:ssa parhaana uutena draamana vuonna 2017. Suomen kantaesityksensä se saa Eino Salmelaisen näyttämöllä 31.8. ohjaajanaan Tiina Puumalainen. . Rooleissa nähdään Suvi-Sini Peltola, Pentti Helin, Jari Ahola, Juha-Matti Koskela ja Sonja Halla-aho.

Uutta Peltolaa ja Junnu-nostalgiaa



Sirkku Peltolan uusin näytelmä Pässi nähdään 9.10. alkaen Eino Salmelaisen näyttämöllä. Peltolan oma ohjaus kertoo tämän hetken suomalaisista, kainuunharmaspässistä ja paperittomasta Bagdadin filharmonikkojen sellististä. Peltolamaiseen tapaan maan- ja ihmisläheisen sekä lämpimällä huumorilla höysteryn näytelmän ensemblessä Tuire Salenius tekee paluun eläkepäiviltään näyttämölle. Muutkin roolit on täytetty Peltolan draamojen luottoporukalla: Auvo Vihro, Miia Selin, Tommi Raitolehto, Aimo Räsänen ja Samuli Muje.

Tommi Auvisen ja Seija Holman käsikirjoittama ja Auvisen ohjaama Juha Vainion lauluja sisältävä Vanhoja poikia saa kantaesityksensä 6.11. Eino Salmelaisen näyttämöllä. Neljä miestä tuulisella Saimaan saarella, muistot, toiveet, syvimmät surut ja hellimmät unelmat jaetaan yhdessä. Usein huiman hauskasti, yhtä usein kömpelön karheasti. Vanhoina poikina nähdään Taneli Mäkelä, Esko Roine, Tuomas Uusitalo ja Puntti Valtonen. Antti Paalanen ja Kiharakolmio-yhtye, säestävät esityksissä livenä.

Kotimainen komedia Vakavuusongelma tarkastelee työelämää ja maailmaa henkilöidensä näkökulmasta rehellisesti, mutta rakastavasti. Käsikirjoittaja on Mika Ripatto, ohjaaja Aleksis Meaney ja rooleissa nähdään Jaana Oravisto, Karoliina Vanne, Eriikka Väliahde, Matti Pussinen-Eloranta, Mika Honkanen, Jari Leppänen, Jukka Saikkonen ja Konsta Laakso. Ensi-ilta on 4.9. Kellariteatterissa. Näytelmään pääsee kurkistamaan tällä viikolla avoimissa harjoituksissa 30.8. klo 19, liput 5 euroa.

Lokakuussa 2018 ensi-iltansa saava Kylä on absurdi, musiikillinen komedia autioituvasta maaseudusta, yhtenäiskulttuurin murenemisesta ja mahdottomista haaveista. Näytelmän käsikirjoittavat Marika Heiskanen ja Tuukka Huttunen ja roolissa heidän lisäkseen nähdään myös Juha Junttu, joka säveltää näytelmän musiikin. Työryhmä vastaa kollektiivisesti ohjauksesta.

Karaokeshow Kuumia aaltoja on syksyn uutuustuotanto TTT-Klubilla 5.9. Käsikirjoittaja Anne Prokofjeff on kirjoittanut komedian kahdesta keski-ikäisestä naisesta, jotka tapaavat sattumalta baarissa ja innostuvat laulamaan yhdessä. Samalla he keskustelevat naiseudesta, eroista, muutoksista, miehistä, mokailun lahjasta, laastarisuhteista, kaikesta mahdollisesta! Esityksen ohjaa Tiina Brännare, karaokeleideinä nähdään Kristiina Hakovirta ja Karoliina Kudjoi.

Veturin vaihto



Teatterinjohtaja Maarit Pyökäri viettää läksiäisiään perjantaina kutsuvierasvastaanotolla sekä The Netherin ensi-illassa 31.8.

– Tampere on ehdottomasti teatterikaupunki. Olen saanut olla tuottamassa tänne monta hienoa teosta, joista esimerkkinä mainitsen musikaalit ”Cabaret”, ”Viulunsoittaja katolla”, ”Viita” ja ”Tytöt 1918” sekä sellaiset draamat kuin ”Yöllisen koiran merkillinen tapaus”, ”Taivaslaulu” ja ”Lada”. Myös lastenteatterituotannoistamme olen erittäin ylpeä. Olen johtanut teatteria yhtenä sen vaikeimmista ajanjaksoista vuoden 2016 yhteistoimintaneuvotteluineen ja valtionosuusuudistuskeskustelu ineen. Joka tapauksessa lähden TTT:stä haikein mielin, Pyökäri summaa kauttaan.

Pyökärin seuraaja Otso Kautto aloittaa väitöskirjatyönsä vuoksi teatterinjohtajan tehtävät vuodenvaihteen jälkeen, 1.1.2019. Hänen kädenjälkensä tulee näkymään teatterin ohjelmistossa enemmän syksystä 2019 alkaen. Siirtymävaiheen aikana teatteria johtaa johtoryhmä.