Tuberkuloositapausten määrä pysyi Suomessa lähes ennallaan – THL suosittelee kaikille Ukrainasta saapuville tuberkuloosin seulontaa

Tuberkuloositapausten määrä pysyi Suomessa lähes ennallaan 2021 edelliseen vuoteen verrattuna. Vuonna 2021 tuberkuloositapauksia todettiin 167 (ilmaantuvuus 3 tapausta 100 000:ta asukasta kohden). Tämä oli 4 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2020, jolloin tapauksia oli 174.

Asiasta kertoo THL tiedotteessaan.

Suomessa tyypillinen tuberkuloosipotilas on iäkäs suomalaissyntyinen, joka on saanut tartunnan nuoruudessaan, tai nuori maahanmuuttaja, joka on kotoisin alueelta, jossa tuberkuloosi on yleinen tauti.

Tuberkuloosi tarttuu ilmavälitteisesti, mutta tartunta vaatii yleensä pitkän tai toistuvan altistuksen. Tauti voi jäädä myös piilevään muotoon ja aktivoitua vasta vuosikymmenien kuluttua tartunnasta.

Tuberkuloosin tavallisin tautimuoto on keuhkotuberkuloosi, mutta tauti voi olla myös muualla elimistössä. Tuberkuloosin tyypillisiä oireita ovat pitkittynyt yskä, yskökset, kuumeilu ja laihtuminen.

THL:n mukaan tuberkuloosi on edelleen yksi maailman yleisimmistä infektiotaudeista. Maailman terveysjärjestö WHO:n arvion mukaan vuonna 2020 yhteensä 10 miljoonaa ihmistä sairastui tuberkuloosiin ja tautiin kuoli 1,5 miljoonaa ihmistä. Eniten tautitapauksia todetaan Aasiassa ja Afrikassa.

Tiedotteen mukaan Ukrainan sota ja siitä johtuva pakolaisuus vaikuttavat koko Euroopan tuberkuloositilanteeseen, sillä tautia esiintyy Ukrainassa enemmän kuin esimerkiksi monissa EU-maissa ja Suomessa, ja maassa on havaittu myös paljon lääkkeille vastustuskykyisiä tuberkuloosimuotoja. Tuberkuloosi voi myös tarttua muihin, sillä olosuhteet ahtaissa tilapäismajoituksissa altistavat tartunnoille. THL:n mukaan myös piilevän tuberkuloosi-infektion aktivoitumisen riski on suuri.

THL suosittelee kaikille Ukrainasta saapuville tuberkuloosin seulontaa, joka sisältää keuhkojen röntgenkuvan ja oirekyselyn.