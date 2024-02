Tuhannet lääkärit irtisanoutuivat Etelä-Koreassa

Etelä-Koreassa tuhannet lääkärit ovat irtisanoutuneet ja osoittaneet mieltään maan hallituksen kaavailemia koulutusmuutoksia vastaan. Suurin osa heistä on erikoistumassa olevia lääkäreitä. DEMOKRAATTI/STT Demokraatti

Lähes 6 500 lääkäriä on jättänyt irtisanomisilmoituksensa ja 1 600 poistunut työpaikoiltaan mielenilmauksen vuoksi. Maan hallinto on käskenyt lääkärit takaisin töihin, ja poliisi on kertonut mahdollisista pidätyksistä. Etelä-Korean laki määrittelee tavat, joilla terveydenhuoltohenkilökunta voi olla lakossa.

Kiista liittyy hallinnon tavoitteeseen lisätä lääkäreiden määrää väestön ikääntyessä. Muutokset koskisivat muun muassa koulutukseen pääsyn keventämistä.

Lääkärit pelkäävät muutoksen heikentävän palveluiden laatua. Hallituksen suunnitelmia kannattavien mukaan lääkärit ovat huolissaan pääasiassa siksi, että uudistukset voisivat alentaa lääkäreiden palkkoja ja sosiaalista asemaa.

POTILAITA jouduttiin tiistaina käännyttämään kotiin muun muassa leikkauksista, koska lääkäreitä ei ollut saatavilla. Etelä-Korean toinen varaterveysministeri Park Min-soo sanoi, että hän on tilanteesta hyvin huolissaan varsinkin potilaiden takia.

Uutistoimisto AFP:n mukaan Etelä-Koreassa on yksi alhaisimmasta lääkäri per potilas -luvuista kehittyneissä maissa. Maan tavoite on saada nostettua lääkäreiksi opiskelevien määrää nykyisestä 65 prosentilla vuodesta 2025 alkaen, mikä tarkoittaa 2 000 opiskelijaa vuosittain.

Etelä-Korean lääkäreiden yhteisö on todennut, että 11 prosentin nosto opiskelemaan päässeiden määrässä olisi kestävällä tasolla. Maan hallinto on tyrmännyt ehdotuksen.