Eduskunnan kansliatoimikunta on päättänyt käynnistää Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) pääjohtajan virastapidättämisprosessin tänään, eduskunnan puhemies Anu Vehviläinen (kesk.) kertoi iltapäivällä eduskunnan tiedotustilaisuudessa. Johannes Ijäs Demokraatti

Lue päätöksen perusteista tästä linkistä.

Vehviläisen mukaan tänään Yli-Viikarin kanssa käytiin puolentoista tunnin keskustelu. Vehviläinen ei avannut keskusteluja, koska kyseessä on vasta epävirallinen keskustelu.

Ennen kuin kansliatoimikunta tekee virallisen päätöksen Yli-Viikarilla on mahdollisuus tulla kuulluksi.

– Näissä keskusteluissa ei ole tullut riittävällä tavalla selvyyttä, että se olisi tyydyttänyt allekirjoittanutta. Siksi koen perustelluksi sen, että tämä prosessi etenee, Vehviläinen sanoi virasta pidättämisen prosessin käynnistämisestä.

Muun muassa Yli-Viikarin rahankäytöstä viraston johdosta on ollut lehdissä tietoja, jotka ovat herättäneet laajaa paheksuntaa. Näitäkin asioita kansliatoimikunta on käsitellyt.

Vehviläinenkin on saanut kansalaispalautetta Yli-Viikarin julkisuudessa kuvatusta toiminnasta. Vehviläinen kuvasi kansalaisten oikeustajun joutuneen koetukselle.

Ilta-Sanomien selvityksen mukaan Yli-Viikari olisi ostanut stailauspalveluitakin viraston luottokortilla.

Vehviläinen saikin vastata mediakysymykseen kauneudenhoidon hinnasta ja sopivuuden rajoista?

– Tämä on erittäin hyvä kysymys. Voidaan itse kukakin pohtia, ketkä toimivat kuka missäkin tehtävissä ja julkisissa tehtävissä pohtia, onko asianmukaista ja hyvää harkintaa, jos useita tuhansia euroja kolmen vuoden aikana käytetään verovaroja näihin omiin kauneus- ja hiustenhoitoasioihin. Itse ajattelisin, että näissä pitää olla todella tarkka, kun on julkisissa tehtävissä. Ja erityisen tarkka mielestäni pitää olla, jos on viraston johtaja, jonka tehtävä on valvoa julkisten varojen käyttöä

– Minä en ole se, joka asettaa sitä kohtuuden rajaa, mutta voisin lähteä siitä, että ne mitkä liittyvät kauneudenhoitoon ja hiusten laittoon, niin kyllä yleensä on tapana, että ne maksetaan itse, Vehviläinen jatkoi.

Aamulehden saamien tietojen mukaan pääjohtaja olisi käyttänyt vuosina 2018–2020 kauneudenhoitoon valtion varoja hiukan yli 4 000 euroa.

Seuraava eduskunnan kansliatoimikunnan kokous on 8.4. Tällöin päätetään aikaisintaan siitä, pidätetäänkö Yli-Viikari virasta vai ei. Samassa yhteydessä tapahtuisi mahdollisesti myös pääjohtajan virallinen kuuleminen.

Eduskunnan pääsihteeri Maija-Leena Paavola sanoi, että jos Yli-Viikarin vastineen antaminen vie aikaa, päätöstä pitää siirtää. Lisäaikakin on siis mahdollinen. Yli-Viikarilta aiotaan nyt pyytää selvitystä toiminnastaan kuitenkin 8.4. mennessä.

Eduskunnan tarkastusvaliokunta on käsitellyt omana asianaan helmikuun alusta lähtien VTV:n tilannetta. Valiokunta kokoontuu huomenna viralliseen kokoukseen.

Vehviläiseltä kysyttiin tiedotustilaisuudessa myös, täytyisikö Yli-Viikarin ymmärtää itse tehdä johtopäätökset ja jäädä virastaan sivuun.

– Aina on tietysti henkilöllä itsellään mahdollisuus arvioida asiaa. Muuta en osaa tähän kohtaan sanoa, Vehviläinen vastasi.

– Minä sanoin niin, että se mitä olen kuullut eilen kuulemisessa puhemiehistön kanssa ja sitten tänään tämä kansliatoimikunnan kuuleminen, niin ne eivät tyydyttäneet ne vastaukset. Sen takia tässä ollaan tämänkaltaisessa prosessissa eli valmistellaan viralta pidättämistä esitutkinnan ajaksi, Vehviläinen sanoi.

VTV:n toimintaa selvitetään muun muassa keskusrikospoliisissa ja eduskunnan tarkastusvaliokunnassa. KRP ei ole kommentoinut tarkkaan, keiden nimenomaisten henkilöiden tekemisiä se tutkii.

Eduskunnan kansliatoimikunta voi päättää virkamieslain 71 pykälän mukaisesti virasta pidättämisestä rikostutkinnan ajaksi.

Jos prosessin päätepisteenä aikoinaan olisi se, että Tytti Yli-Viikari erotettaisiin virasta, tästä päättäisi eduskunnan täysistunto.

Siitä ei kuitenkaan ole erikseen säädöksiä, mikä toimija valmistelisi irtisanomisen.

Pääsihteeri Maija-Leena Paavolan mukaan ainoa säännös on eduskunnan virkamieslaissa se, että irtisanomisesta antaa lausunnon kansliatoimikunta.

– Yksi valmisteluelin voisi olla tarkastusvaliokunta, mutta säädöstä tästä ei ole, Paavola kertoi.