Tuhoisa tulipalo New Yorkissa: ainakin 12 kuoli

New Yorkin Bronxissa ainakin 12 ihmistä on kuollut ja useita loukkaantunut asuinrakennuspalossa. Kuolonuhrien määrästä kertoo New Yorkin pormestari Bill de Blasio.

Kyseessä on de Blasion mukaan tuhoisin tulipalo New Yorkissa moniin vuosiin.

– Tämä on kaupunkimme pahin tulipalotragedia ainakin neljännesvuosisataan, de Blasio sanoi.

Pelastuslaitoksen mukaan osa loukkaantuneista on saanut vakavia vammoja. Pormestari de Blasio kertoi tiedotustilaisuudessa, että kuolonuhrien määrä saattaa yhä nousta.

Palo syttyi torstai-iltana paikallista aikaa Bronxissa sijaitsevassa rakennuksessa. Rajusti levinnyt palo sai ilmeisesti alkunsa talon ensimmäisestä kerroksesta. Syttymissyy ei ole vielä tiedossa.

Kuolonuhreista nuorin oli vuoden vanha ja vanhin yli 50-vuotias. Palomiehet saivat pelastettua talosta yli kymmenen ihmistä.

Mediatietojen mukaan viisikerroksinen talo oli rakennettu vuonna 1916 ja siinä oli yli 20 asuntoa.

Talossa asunut Dianna Reyes kertoi sanomalehti New York Timesille, kuinka pakeni liekkejä oman lapsensa ja kahden naapurin lapsen kanssa. Reyesin mukaan talon sisälle jäi lapsia.

– Minulla oli yksi sylissä ja toinen reppuselässä. En pystynyt kantamaan heitä kaikkia, hän kertoi.

Toinen asukas Kenneth Kodua kertoi, että oli lähtenyt hakemaan ruokaa ja ollut pois 20 minuuttia. Kun hän palasi, talo oli ilmiliekeissä.

– Sanoin kämppikselleni, että lähden ostamaan ruokaa — olen yrittänyt soittaa hänelle, mutta hän ei vastaa, Kodua sanoi.

NBC Newsin mukaan paloa saapui sammuttamaan parisensataa palomiestä.

Läheinen koulu on avattu hätäsuojaksi rakennuksesta pelastuneille.

Juttua päivitetty klo 9.06.